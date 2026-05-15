Η LVMH ανακοίνωσε συμφωνία για την πώληση του οίκου μόδας Marc Jacobs, καθώς ο κορυφαίος όμιλος πολυτελείας επιδιώκει να περιορίσει το χαρτοφυλάκιό του εν μέσω πολυετούς ύφεσης στη ζήτηση για ακριβά προϊόντα. Τον έλεγχο του brand θα αναλάβει η εταιρεία WHP με έδρα τη Νέα Υόρκη, όπως γνωστοποίησαν οι δύο πλευρές την Πέμπτη.

Η πώληση εντάσσεται σε μια σειρά αποεπενδύσεων της LVMH από μικρότερα και λιγότερο αποδοτικά σήματα. Ο εισηγμένος στο Παρίσι όμιλος στοχεύει στη μείωση του κόστους του σε μια πιο συγκρατημένη αγορά, δίνοντας έμφαση σε βασικούς πυλώνες κερδοφορίας, όπως οι Louis Vuitton, Tiffany και Dior.

Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος Bernard Arnault έχει δημιουργήσει την αυτοκρατορία της LVMH μέσα από εξαγορές τα τελευταία σαράντα χρόνια. Ωστόσο, τους τελευταίους 18 μήνες ο όμιλος έχει στραφεί από αγοραστής σε πωλητής, αποεπενδύοντας από τα brands Off-White και Stella McCartney, καθώς και από δραστηριότητες ταξιδιωτικού λιανεμπορίου στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας.

Αν και τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας για τη Marc Jacobs δεν έγιναν γνωστά, πηγές που επικαλούνται οι Financial Times ανέφεραν ότι η LVMH επιδίωκε αποτίμηση κοντά στο 1 δισ. δολάρια. Ο ιδρυτής του brand και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton, Marc Jacobs, θα παραμείνει στη θέση του σχεδιαστή.

Ο Arnault χαρακτήρισε τον Jacobs «σχεδιαστή σπάνιας δημιουργικότητας» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «αυτό το νέο κεφάλαιο θα ανοίξει νέους δρόμους ευκαιριών για τον Marc Jacobs». Από την πλευρά του, ο σχεδιαστής δήλωσε: «Είμαι για πάντα ευγνώμων στον Bernard Arnault για τη στήριξη, την πίστη και την εμπιστοσύνη του τα τελευταία 30 χρόνια».

Η LVMH είχε αποκτήσει μερίδιο στη Marc Jacobs το 1997. Ο οίκος θα ενταχθεί πλέον στο χαρτοφυλάκιο της WHP, δίπλα στα premium brands Vera Wang, rag & bone και G-STAR, ανεβάζοντας τον συνολικό κύκλο λιανικών πωλήσεων του αμερικανικού ομίλου πάνω από 9,5 δισ. δολάρια. Η WHP θα διαχειρίζεται το brand σε συνεργασία με την G-III Apparel Group.

Με πληροφορίες από Financial Times