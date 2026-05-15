Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Αρνητικό κλίμα επικρατεί στα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ενώ εκδηλώνεται ένα νέο sell-off στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως εν μέσω ανησυχιών για αύξηση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.255,71 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,88 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.251,71 μονάδες (-2,05%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 127,12 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,01%), της Optima Bank (+0,90%) και των ΕΛΠΕ (+0,82%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,84%), της Eurobank (-3,38%), της Εθνικής (-3,11%), της Alpha Bank (-2,99%), της Τιτάν (-2,52%) και της Metlen (-2,51%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.378.018 και 2.019.982 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 16,59 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 75 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+6,97%) και Βιοκαρπέτ (+2,21%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (-5,41%) και Αφοί Κορδέλλου (-4,35%).