Εκσταση, τρέλα, παράνοια, χαρά, αποθέωση, οι λέξεις είναι λίγες για να περιγράψει κανείς αυτό που έζησαν χθες το βράδυ οι φίλοι του Ολυμπιακού ανά την Ελλάδα και φυσικά οι πιο τυχεροί κοντά στους 20.000 που βρέθηκαν στην Opap Arena και είδαν τον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας να γίνεται ο πρώτος που φέρνει στην Ελλάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο!

Ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος, παραμονές των 100ών γενεθλίων του, κάνει το μεγαλύτερο δώρο στην ιστορία του στον κόσμο του, σε εκατομμύρια φίλους του ανά την υφήλιο, προκαλώντας ρίγη χαράς σε κάθε γωνιά του Πειραιά και όχι μόνο.

Εκεί όπου επικράτησε πανζουρλισμός ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο «κίλερ» της εφετινής διοργάνωσης – και φυσικά MVP του τελικού – Eλ Κααμπί βρήκε και πάλι δίχτυα.

Ηταν το γκολ που απογείωσε στα ουράνια τους φίλους του κυπελλούχου Ευρώπης, εκεί ψηλά όπου και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν φύγει από τη ζωή χαμογέλασαν χθες γιατί το όνειρο μιας ολόκληρης ζωής έγινε πραγματικότητα και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος, στα δικά μας ελληνικά χώματα, όπως ακριβώς είχε ευχηθεί ο ηγέτης αυτής της ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

«Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» ήταν το σύνθημα που δονούσε την Opap Arena, με τους παίκτες να έχουν πάει στη γωνία όπου ήταν οι φανατικοί οπαδοί του Ολυμπιακού και να πανηγυρίζουν με τρέλα μαζί τους, τραγουδώντας.

Την ίδια ώρα που οι παίκτες της Φιορεντίνα είχαν πάει μπροστά στους δικούς τους οπαδούς και κάθονταν προσοχή σαν να απολογούνταν για το δεύτερο τρόπαιο του Conference League που χάνουν μέσα σε έναν χρόνο, και μάλιστα πάλι με ένα γκολ στο τέλος.

Παιχνίδια της μοίρας

Στην παράταση, όπως στον ημιτελικό του Euro 2004 όταν ο Τραϊανός Δέλλας σκόραρε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με την Τσεχία και έστειλε την Ελλάδα στον τελικό και στο μετέπειτα έπος της Πορτογαλίας.

Ο Δέλλας ήταν αυτός που έφερε το τρόπαιο στο κέντρο του γηπέδου πριν από την έναρξη του αγώνα ως ο πρεσβευτής της διοργάνωσης. Παιχνίδια που παίζει η μοίρα καμιά φορά.

Είκοσι χρόνια μετά το έπος της Πορτογαλίας, αυτή τη φορά ένας σύλλογος, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός στην Ευρώπη, γράφει το δικό του θαύμα με χρυσά γράμματα και γνωρίζει την αποθέωση από όλη τη Γηραιά Ηπειρο.

Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν γραφτό να γίνει ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που θα φέρει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, κάτι που έμοιαζε με θαύμα αλλά το έκανε πραγματικότητα η ομαδάρα του Μεντιλίμπαρ που έσπασε όλα τα ρεκόρ σε έναν μαραθώνιο 19 ευρωπαϊκών παιχνιδιών μέσα σε 10 μήνες (!) πετυχαίνοντας τη μια ανατροπή μετά την άλλη και φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε στην εξέδρα πανηγύρισε για τον φίλο του τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο (πέρυσι το Γιουρόπα Λιγκ με τη Σεβίλλη) αλλά το εφετινό είναι ένας ανεπανάληπτος άθλος.

Τα δάκρυα χαράς εκατομμυρίων φίλων του Ολυμπιακού αλλά και της Ελλάδας πλημμύρισαν χθες τη χώρα με το που ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης και ιδιαίτερα όταν ο Κώστας Φορτούνης σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η νύχτα έγινε μέρα με τον κόσμο να φωνάζει από πιο νωρίς: «Σήκωσε το το γαμ… δεν μπορώ να περιμένω». Κανείς δεν μπορούσε να περιμένει, καθώς γενιές και γενιές Ολυμπιακών προπονητών, παικτών, προέδρων, φιλάθλων είχαν δει την ομάδα να φτάνει στην πηγή αρκετές φορές αλλά πάντα κάτι γινόταν στο τέλος, ένα δοκάρι, ο αέρας, ένα λάθος, μια κόντρα, και χάνονταν μεγάλες ευκαιρίες.

Εδώ δεν υπήρχε περίπτωση, μετά την τεράστια ανατροπή με τη Μακάμπι (6-1 εκτός έδρας μετά το 4-1 των Ισραηλινών στον Πειραιά) το πράγμα είχε φανεί.

Οι κομάντος του Μεντιλίμπαρ (μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη που άλλαξε όλα τα δεδομένα) έκαναν το όνειρο πραγματικότητα και το τραγούδι «We are the champions my friend» των Queens έπαιζε για το καμάρι του Πειραιά, το καμάρι της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό.

Συγκλονιστική στιγμή όταν μέσα στο γήπεδο στην απονομή μπήκε και ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ, ο Γιαννάκης, τον οποίο είχε καλέσει ο Ολυμπιακός στον τελικό και πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες των Ερυθρολεύκων.

Μια μαγική βραδιά όπως αυτές που μόνο ο Ολυμπιακός ξέρει να δημιουργεί τελείωσε με τον πιο μαγικό τρόπο, πειραιώτικο και ξεχωριστό.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος, αποτελεί τιμή που έκανα όλο αυτόν τον κόσμο ευτυχισμένο, νιώθω τεράστια χαρά και ευτυχία που έκανα τον κόσμο να νιώθει έτσι και το αφιερώνω σε αυτούς. Είμαι χαρούμενος που πετύχαμε κάτι που ο σύλλογός μας δεν το είχε ξαναπετύχει ποτέ. Θα το γιορτάσουμε, θα το πανηγυρίσουμε όπως πρέπει και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να δουλεύουμε για ό,τι ακολουθεί».

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, που ήταν καταπληκτικός, υποστήριξε στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV πως δεν έχει ζήσει ποτέ ξανά καλύτερο συναίσθημα στο ποδόσφαιρο.

«Δεν ξέρω τι να πω, είναι το καλύτερο συναίσθημα που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Είχα πολλά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα μου αλλά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Την ομάδα στην οποία μεγάλωσα, που έκανα την πρώτη μου μεταγραφή, που πέρασα πολλές καλές στιγμές.

Είναι το καλύτερο δώρο για τους εαυτούς μας, για τους ανθρώπους της ομάδας, για τα 99 χρόνια, που συμπληρώνουμε 100 την επόμενη σεζόν».

Ο Γιώργος Μασούρας είπε: «Ηταν ένα όνειρο ζωής. Πρέπει να κυνηγάς τα όνειρα για να έρθουν οι επιτυχίες».