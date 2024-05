Ο Νικ Πασκουάλ, 34 ετών, σύμφωνα με τη New York Post φέρεται να διέρρηξε το σπίτι της Άλι Σίχορν στην Καλιφόρνια γύρω στις 4:30 π.μ. στις 23 Μαΐου και να τη μαχαίρωσε αρκετές φορές. Η Σίχορν έλαβε πολλαπλές τομές στον λαιμό της μαζί με κοψίματα στα χέρια και την κοιλιά της.

Η καλλιτέχνης και παραγωγός ειδικών εφέ, γνωστή για τη δουλειά της στις ταινίες «Rebel Moon» και «Mean Girls», βρέθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα από την παρένθετη μητέρα της σε μια λίμνη αίματος.

«Δεν θα έπρεπε να συμβεί σε κανέναν» δήλωσε τότε η Κριστίν Γουάιτ, η παρένθετη μητέρα της 35χρονης. «Δεν πιστεύεις ότι αυτό θα σου συμβεί ποτέ» ανέφερε επίσης.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Πασκουάλ στο σημείο ελέγχου των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού στη Sierra Blanca, ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του εισαγγελέα της Καλιφόρνιας.

«Οι σκέψεις μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια είναι με το θύμα σε αυτό το φρικτό περιστατικό», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες Γκασκόν. «Το γραφείο μας, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Υπηρεσιών Θυμάτων, της παρέχει την υποστήριξή μας και τους πόρους μας καθώς ξεκινά το μακρύ και δύσκολο ταξίδι της επούλωσης τόσο από το σωματικό όσο και από το συναισθηματικό τραύμα που της προκλήθηκε».

«Αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση των κινδύνων της ενδοοικογενειακής βίας», πρόσθεσε ο Gascon. «Θα διασφαλίσουμε ότι το άτομο που ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του».

Actor Nick Pasqual accused of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend 20 times arrested trying to flee US to Mexico https://t.co/8kaFyBRVEz pic.twitter.com/4goOBnhN9O

— New York Post (@nypost) May 30, 2024