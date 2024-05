Ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας συνέχιζε και σήμερα να εκτοξεύει λάβα και να εκλύει καπνό, για δεύτερη ημέρα, αλλά οι άνεμοι αναμένεται να απομακρύνουν τα δηλητηριώδη αέρια από την πρωτεύουσα Ρέκιαβικ, δήλωσαν οι αρχές.

Η έκρηξη, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο, ήταν η ισχυρότερη στην περιοχή από τότε που ενεργοποιήθηκαν τα ηφαιστειακά συστήματα στην χερσόνησο Ρέικιανες πριν από τρία χρόνια, έχοντας παραμείνει αδρανή για οκτώ αιώνες, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Στην πόλη του Γκρίνταβικ, όπου λίγοι μόνο κάτοικοι επέστρεψαν αφότου αρκετά σπίτια καταστράφηκαν από την λάβα νωρίτερα φέτος, εκδόθηκε και πάλι εντολή εκκένωσης, καθώς βρίσκεται κοντά στις υπαίθριες θερμές πηγές της Γαλάζιας Λίμνης, βασικό τουριστικό αξιοθέατο.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, σύμφωνα με το ΑΠΕ παρουσίασε ύφεση αργά χθες και παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση.

A volcano in southwestern Iceland erupts for the fifth time since December. The lava fountains reached 50 meters high, with the fissure stretching over 2 miles https://t.co/n83b4HxhEm pic.twitter.com/Qq3ZMzeK2M

— Reuters (@Reuters) May 30, 2024