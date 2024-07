Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι ξεκινάνε, με λιγότερους άστεγους στο δρόμο. Όχι όμως επειδή βρήκαν έστω και προσωρινό κατάλυμα, αλλά επειδή εδώ και ένα χρόνο οι Γαλλικές αρχές επιδίδονται σε μαζικές επιχειρήσεις «σκούπα», εκδιώκοντας τουλάχιστον 12.500 άτομα από πρόχειρους καταυλισμούς – όπως καταγγέλλουν ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Μολονότι οι διοργανωτές υπόσχονταν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ωφελήσουν τις πιο φτωχές κοινότητες της πρωτεύουσας, στην πράξη συνέβη το αντίθετο. Οι «εκκαθαρίσεις» των καταυλισμών με σκηνές, όπου άστεγοι Παριζιάνοι και μετανάστες είχαν βρει καταφύγιο, εντάθηκαν, ενώ ταυτόχρονα οι εγκαταστάσεις έκτακτης φιλοξενίας μειώθηκαν.

Οι Γάλλοι αξιωματούχοι περιέγραψαν αυτές τις επιχειρήσεις ως μέρος της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, μετακινώντας ανθρώπους σε νέες εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί σε όλη τη χώρα.

Εκτίναξη ενοικίων

Ο Κριστόφ Νοέλ ντι Παϊρά, αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, δήλωσε νωρίτερα φέτος στην Washington Post ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των αστέγων «δεν οφείλεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες», αλλά «στην αύξηση της ζήτησης για έκτακτα καταλύματα.»

Για να βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση της ροής επισκεπτών κατά τη διάρκεια των Αγώνων, οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή στα ξενοδοχεία να μην παρέχουν δωμάτια στο πλαίσιο της έκτακτης φιλοξενίας της πόλης.

Για τους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα ή τους άστεγους, όμως, ο συνδυασμός της «εκτίναξης» των ενοικίων λόγω των Αγώνων, των αστυνομικών επιθέσεων και της μείωσης των δωματίων που είχαν μετατραπεί σε καταλύματα, άφησε πολλούς να κοιμούνται στους δρόμους, με τις επιλογές να είναι πολύ λίγες.

Οι Ολυμπιακοί αγώνες των 12.500 εκτοπισμένων

Περισσότεροι από 12.500 άνθρωποι εκδιώχθηκαν από παράγκες, καταυλισμούς με σκηνές και καταλήψεις στην περιοχή του Παρισιού μεταξύ Απριλίου 2023 και Μαΐου 2024, σύμφωνα με την ομάδα «The Other Side of the Medal», η οποία επιδιώκει να αναδείξει τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, τους περισσότερους, απλώς τους φόρτωσαν σε λεωφορεία, για να πάνε σε άλλες πόλεις.

Μαζικές διαμαρτυρίες

Αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον 100 άστεγοι και μετανάστες, πολλοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και μικρά παιδιά, κατασκήνωσαν μπροστά από το κοινοτικό κτίριο του 18ου δημοτικού διαμερίσματος το Παρισιού, για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση και να ζητήσουν από τις αρχές να τους παρέχουν στέγαση. Μετά από τρία μερόνυχτα που κοιμούντουσαν στο δρόμο, τελικά ήρθαν λεωφορεία να τους μετακινήσουν. Στις οικογένειες μεταναστών υποσχέθηκαν ότι θα τους βρουν προσωρινό καταφύγιο, σε επαρχιακή περιοχή έξω από το Παρίσι. Κανείς δεν ξέρει όμως τις θα γίνει με τους άστγεγους.

Η Νατάσα Λουίζ Γκμπετού, 36 ετών, από το Μπουρκίνα Φάσο, στέκονταν με το ενός έτους μωρό της δεμένο στην πλάτη της. Χωρίς νομικά έγγραφα, δεν έχει καταφέρει να βρει δουλειά στη Γαλλία. Δεν έχει σπίτι.

Προσπάθησε να καλέσει τη γραμμή βοήθειας για έκτακτα καταλύματα, αλλά της είπαν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων – μια εμπειρία που μοιράστηκαν και άλλες γυναίκες.

Έτσι, η γυναίκα και το μωρό της έχουν ταξιδέψει με το νυχτερινό λεωφορείο του Παρισιού από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, προσπαθώντας να κοιμηθούν.

Ειρήνη και Ασφάλεια

Ο Νοέλ ντι Παϊρά μίλησε ξανά στην Washington Post χθες, κατά τη διάρκεια νέας αστυνομικής επιχείρησης, μαζικής μετακίνησης μεταναστών. Δεκάδες αστυνομικοί συγκέντρωναν τους μετανάστες, εμποδίζοντάς τους να περπατήσουν στους δρόμους και τοποθετώντας προειδοποιητικές ταινίες. Όταν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας των ρώτησε γιατί υπήρχαν τόσοι πολλοί ένοπλοι αστυνομικοί για μια ομάδα που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από οικογένειες, ο Γάλλος αξιωματούχος απάντησε ότι αυτό έγινε για να διατηρηθεί «η ειρήνη και η ηρεμία».

Τα λεωφορεία ήρθαν μετά από τρεις ημέρες διαμαρτυρίας εκατοντάδων μεταναστών και άλλων αστέγων, που κοιμήθηκαν μπροστά από ταοένα γραφείο της τοπικής κυβέρνησης, καθώς αθλητές και τουρίστες κατέκλυζαν το Παρίσι. Καταφερόταν εναντίον των αρχών που διέλυαν καταυλισμούς αστέγων και απαιτούσαν καλύτερη πρόσβαση σε προσωρινή στέγαση

Η Utopia 56, μια οργάνωση που υποστηρίζει μετανάστες, ενημέρωσε την Παρασκευή (26/7) ότι οι τοπικές αρχές είχαν φτάσει για να μεταφέρουν περισσότερους από 500 άστεγους από την περιοχή σε προσωρινά καταλύματα στο Παρίσι και τα γύρω προάστια.

Ωστόσο, οι περισσότεροι εξακολουθούν να μένουν στους δρόμους.

