Εκδήλωση στο κάστρο του Γουίνδσορ πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος. Μαζί με τον δούκα και τη δούκισσα του Γκλόστερ, ο Βρετανός μονάρχης διοργάνωσε τη μουσική δεξίωση με σκοπό να αναδείξει τη σημασία της κοινοτικής μουσικής.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και η Ορχήστρα Λαχανικών του Λονδίνου, μία εναλλακτική ομάδα μουσικών που παίζει τραγούδια με τη βοήθεια φρέσκων λαχανικών, και έκανε στον Κάρολο δώρο μία φλογέρα από καρότο.

Όλοι μαζί έπαιξαν το τραγούδι «Twinkle, twinkle little star», το οποίο δεν είναι άλλο από το κλασικό και αγαπημένο παιδικό κομμάτι «Φεγγαράκι μου λαμπρό».

Twinkle, twinkle, little… carrot? King Charles tries out root music 🥕

King Charles played th popular nursery rhyme using a carrot at a reception to celebrate those involved in music at community level across the UKhttps://t.co/B4SpY0ZrQh pic.twitter.com/KVeirRFSiE

