Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο κλειστό της Γλυφάδας κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να πάρει ακόμη μία νίκη και μάλιστα επεισοδιακή, επικρατώντας με 79-71, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διατηρώντας το αήττητο στο πρωτάθλημα.

Οι Κυανέρυθροι του Νέναντ Μάρκοβιτς παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αναμέτρηση και έβαλαν δύσκολα στους Ερυθρόλευκους για σχεδόν 39 λεπτά. Όμως μεγάλα καλάθια από Λαρεντζάκη και Τζόουνς έγειραν την… πλάστιγγα στους φιλοξενούμενους. Επιστροφή στην δράση για Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μόρις.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ σκοράροντας 24 πόντους, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι ο μοναδικός άλλος διψήφιος έχοντας 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τζόσεφ Τόμασον σταμάτησε στους 21 πόντους, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να προσθέτει 12.

Στάθηκε πολύ καλά ο Πανιώνιος σε ένα επεισοδιακό ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες αν είναι αρκετά νευρικές και να κάνουν κάποια λάθη, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα έβρισκαν ρυθμό. Έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να χτίσει μια μικρή διαφορά αφού προηγήθηκε με 14-9 στο 5′. Ο Πανιώνιος παρέμεινε κοντά, μειώνοντας σε 17-15 στο 8′, όμως οι Ερυθρόλευκοι με ένα σερί 6-0 έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 23-15.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός άρχισε καλά φτάνοντας στο 28-21 με ένα σουτ του Φουρνιέ, όμως ο Γάλλος άνοιξε διάλογο με έναν οπαδό από τα κορτ σιτς με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση 6:22 πριν το τέλος. Ύστερα από λίγο ο έμπειρος γκαρντ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ, ενώ ο οπαδός απομακρύνθηκε από το γήπεδο. Από τις ποινές ο Πανιώνιος μείωσε σε 28-26 στο 14′, όμως οι Ερυθρόλευκοι απάντησαν με ένα επιμέρους 8-1 για να βρεθούν στο +8 (35-27) στο 16′. Οι Κυανέρυθροι μείωσαν 35-32 στο 18′, με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει στο 39-35 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και έφτασαν στο +9 με το 44-35 στο 22′ την ώρα που ο Πανιώνιος έδειχνε να δυσκολεύεται επιθετικά. Λίγο αργότερα όμως οι Κυανέρυθροι αντέδρασαν πλησιάζοντας στον πόντο με το 49-48 στο 27′. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 58-51 οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 58-54, με την τρίτη περίοδο να κλείνει έτσι.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Πανιώνιου να αρχίσει δυναμικά το τελευταίο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 61-61 στο 32′ και λίγο αργότερα πέρασε μπροστά με 64-63 στο 33′. Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στη συνέχεια, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Εκείνος όμως που κατάφερε να πάρει μια μικρή διαφορά με το 74-68 στο 38′. Το ματς κάπου εκεί πήρε τον… δρόμο του, αφού οι γηπεδούχοι δεν έβαλαν τα μεγάλα σουτ και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 79-71.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Ουότσον 9, Λέμον 9, Τόμασον 21, Κράουζε 4, Γκίκας 3, Τέιλορ, Τσαλμπούρης 12, Οικονομόπουλος, Λιούις 7, Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης 6.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ 8, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 5, Τζόουνς 11, Ουόκαπ 4, Λαρεντζάκης 9, Μόρις, Νετζήπογλου 1, Πίτερς 6, Χολ 5, Φουρνιέ 6.