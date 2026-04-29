Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Τεκτονική ωρολογιακή βόμβα: Το ρήγμα που μπορεί να ισοπεδώσει την Καλιφόρνια ανά πάσα στιγμή
Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η περιοχή είναι αντιμέτωπη με έναν μεγάλο σεισμό.
Ανησυχία για τους 11 πιο συχνούς καρκίνους στους νέους – Επιστήμονες εξηγούν για πρώτη φορά τι μπορεί να συμβαίνει
Αύξηση καρκίνων σε νέους ανθρώπους στην Αγγλία καταγράφει εκτεταμένη ανάλυση επιστημόνων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η μελέτη δείχνει ότι έντεκα διαφορετικοί τύποι καρκίνου εμφανίζονται ολοένα συχνότερα σε άτομα ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 έτη. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ερευνητές, η πλήρης εξήγηση του φαινομένου παραμένει ασαφής. […]
Τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης μειώνουν κατά 73% τον κίνδυνο θανάτου από τον ιό H5N1 δείχνει νέα μελέτη
Εποχικά εμβόλια γρίπης θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια κρίσιμη πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στη γρίπη των πτηνών H5N1, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου στο περιοδικό Emerging Microbes & Infections. Η μελέτη διαπίστωσε ότι ορισμένα εμβόλια μείωσαν τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τον ιό H5N1 κατά περίπου 73% σε ζωικά μοντέλα. Μια ερευνητική […]
Αδιανόητο: AΙ agent διέγραψε τα δεδομένα εταιρείας σε 9 δευτερόλεπτα – Την έκλεισε για 3 μέρες
Ένας AI πράκτορας διέγραψε με ένα μόνο API call όλη την παραγωγική βάση δεδομένων και τα backup μιας SaaS startup ενοικίασης αυτοκινήτων, αφήνοντας τις εταιρείες χωρίς αρχεία κρατήσεων το Σαββατοκύριακο, όπως αποκάλυψε ο ιδρυτής της.
Μελέτη του πανεπιστημίου της Αδελαΐδας παρουσίασε «οδικό χάρτη» για την μετατροπή πλαστικών αποβλήτων σε υδρογόνο
Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας παρουσίασαν έναν αναλυτικό «οδικό χάρτη» για τη μετατροπή των πλαστικών αποβλήτων σε υδρογόνο και άλλα καθαρά καύσιμα με τη χρήση του ηλιακού φωτός, προωθώντας μια τεχνολογία που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την ενεργειακή κρίση και τη ρύπανση. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Chem Catalysis, εξετάζει πώς η […]