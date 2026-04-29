Η ιδέα ότι μια ημέρα στη Γη θα μπορούσε να διαρκεί 25 ώρες μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο η επιστημονική κοινότητα εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αυτό ως μια μακροπρόθεσμη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με δεδομένα που αναλύει η NASA , η περιστροφή του πλανήτη παρουσιάζει σταδιακή επιβράδυνση, μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με τη μεταβολή της κατανομής της μάζας στην επιφάνειά του.

Το φαινόμενο σχετίζεται κυρίως με το λιώσιμο των πολικών πάγων. Καθώς τεράστιοι όγκοι πάγου μετατρέπονται σε νερό, μετακινούνται από τους πόλους προς τον ισημερινό, αλλάζοντας την κατανομή μάζας της Γης. Αυτή η μετατόπιση επηρεάζει τη ροπή αδράνειας του πλανήτη, με τρόπο ανάλογο ενός πατινέρ που ανοίγει τα χέρια του για να μειώσει την ταχύτητα περιστροφής του. Το αποτέλεσμα είναι μια ανεπαίσθητη αλλά μετρήσιμη επιβράδυνση της περιστροφής.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται ήδη, έστω και ελάχιστα. Κατά μέσο όρο, η επιμήκυνση υπολογίζεται σε περίπου 2,4 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά αιώνα, ενώ την περίοδο 2000–2018 καταγράφηκε αύξηση 1,33 χιλιοστών του δευτερολέπτου, σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας κατά περίπου 1 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να έχει πλέον φτάσει περίπου τους 1,47 °C πάνω από τα ιστορικά επίπεδα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η τάση αυτή ενδέχεται να επιταχυνθεί.

Παρά το εντυπωσιακό του συμπεράσματος, η αλλαγή δεν είναι αντιληπτή στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Οι διαφορές είναι εξαιρετικά μικρές και αθροίζονται σε γεωλογικούς χρόνους. Σύμφωνα με τις προβολές, η μετάβαση σε ημέρες διάρκειας 25 ωρών δεν αποτελεί άμεσο σενάριο, αλλά μια εξέλιξη που θα μπορούσε να συμβεί σε ορίζοντα εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, εφόσον συνεχιστεί η ίδια τάση.

Ωστόσο, η σημασία της διαπίστωσης δεν βρίσκεται στη χρονική της εγγύτητα, αλλά στο τι αποκαλύπτει. Η ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσω της κλιματικής αλλαγής, δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον ή τα οικοσυστήματα, αλλά αγγίζει ακόμη και θεμελιώδεις φυσικές διεργασίες του πλανήτη. Η ανακατανομή του νερού, ως αποτέλεσμα της τήξης των πάγων, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των υδάτινων πόρων στη σταθερότητα της Γης.

Σε έναν κόσμο όπου το νερό γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμος παράγοντας – από τη λειψυδρία έως την άνοδο της στάθμης των θαλασσών – η επίδρασή του επεκτείνεται πολύ πέρα από την ανθρώπινη χρήση. Αγγίζει την ίδια τη δυναμική του πλανήτη. Και αυτό αποτελεί ίσως την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι η κλιματική κρίση δεν είναι ένα απομονωμένο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά μια δύναμη που επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία της Γης σε βάθος χρόνου.