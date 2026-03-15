Με γκολ του Γεράσιμου Μήτογλου στο 33′, ο Ατρόμητος έκανε το 1-0 στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Super League. Στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στον Ατρόμητο, ο έμπειρος στόπερ «κάρφωσε» την πρώην ομάδα του και έκανε το 1-0 στο Περιστέρι.

Ο Μήτογλου πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα του Στρακόσα. Ενα γκολ, πάντως, το οποίο δεν πανηγύρισε, καθώς μέχρι πρότινος αγωνίζοταν στην Ένωση.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ είχε 77 παιχνίδια, με 5 γκολ στο ενεργητικό του, ενώ με τον Ατρόμητο πριν το αποψινό ματς είχε καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές, οι οποίες ήταν ως αλλαγή. Απόψε είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στη βασική 11άδα της ομάδας του Περιστερίου.