Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά σπάνια και δύσκολη κατάσταση, καθώς τέσσερις τερματοφύλακές της βρίσκονται εκτός δράσης λόγω τραυματισμών, αναγκάζοντας τον Βενσάν Κομπανί να στραφεί σε λύσεις από τις ακαδημίες.

Παρά το γεγονός ότι οι Βαυαροί προχωρούν με σταθερά βήματα προς την κατάκτηση της Bundesliga και έχουν ουσιαστικά εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά του Champions League, το πρόβλημα κάτω από τα δοκάρια δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν, ο Σβεν Ούλραϊχ έκανε την επιστροφή του μετά από περίπου ενάμιση χρόνο απουσίας, όμως υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Μάνουελ Νόιερ, Γιόνας Ούρμπιγκ και Λέον Κλάνατς, αφήνοντας τον Κομπανί χωρίς διαθέσιμη λύση στην εστία. Έτσι, ο Βέλγος προπονητής αναγκάζεται να κοιτάξει προς την Κ19, με τον 16χρονο Λέον Πρέσκοτ να μπαίνει πλέον στο προσκήνιο και να έχει πιθανότητες να κάνει ντεμπούτο στη ρεβάνς του 6-1 απέναντι στην Αταλάντα.

Μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι, η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ουνιόν Βερολίνου στο πρωτάθλημα, ενώ η επερχόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες μπορεί να δώσει πολύτιμο χρόνο στους τραυματίες για να επιστρέψουν στη δράση.

