Δίκαιη χαρακτήρισε την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό με 3-0 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως είναι εύκολο ο «Δικέφαλος του Βορρά» να παρουσιάζει το ίδιο καλό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Αρχικά, συλλυπητήρια στην οικογένεια του φίλου του ΠΑΟΚ που έχασε την ζωή του. Είναι άλλη μια θλιβερή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξεκινήσαμε καλά και πιέσαμε σωστά. Ο Λεβαδειακός είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα.

Στη συνέχεια, χάσαμε την υπομονή μας και τους δώσαμε την δυνατότητα για επιθετικές μεταβάσεις. Ξεκινήσαμε με διαφορετική ένταση και νοοτροπία το δεύτερο ημίχρονο και πετύχαμε άλλα δύο γκολ. Αξίζαμε την νίκη».