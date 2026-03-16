Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη μεγάλη αλλαγή έδρας, μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, που αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Μέχρι σήμερα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε μοιράσει τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις ανάμεσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και στο ΟΑΚΑ για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε πως από τη σεζόν 2026-2027 ο Παναθηναϊκός θα αφήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης» και θα χρησιμοποιεί το Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» ως έδρα σε όλες τις διοργανώσεις, μέχρι να μετακομίσει μόνιμα στο υπερσύγχρονο γήπεδό του στον Βοτανικό. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε σε βασικούς παράγοντες που αφορούν την υποδομή, την ασφάλεια και τις δυνατότητες φιλοξενίας των φιλάθλων.

Βάσει του αριθμού των εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, του ενδιαφέροντος του κόσμου και βέβαια των αγωνιστικών απαιτήσεων, το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου του Συλλόγου.

Δίνεται η δυνατότητα σε πολλαπλάσιο αριθμό φιλάθλων του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο νέο μας ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι, την αγωνιστική περίοδο 2027-28!

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).

Η βάση του Συλλόγου μας, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική χάρη στον κόσμο που θα σταθεί στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η απαραίτητη προϋπόθεση της εγγραφής ως μέλους του Α.Ο. προκειμένου να αποκτηθεί διαρκείας στην ΠΑΕ, αλλά και η σταθερή απόδοση των 5 ευρώ ανά απλό εισιτήριο αγώνα, θα προσφέρει στη «μάνα του λόχου» ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης των τμημάτων του Συλλόγου. Ήδη με τη διαρκή αρωγή της διοίκησης της ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος βιώνει αγωνιστική αναγέννηση, διατηρώντας δικαίως το χαρακτηρισμό του πολυαθλητικού Συλλόγου που ιστορικά αποτέλεσε τη βάση της δημοφιλίας του!

Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη βρισκόμαστε σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης».