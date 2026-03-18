Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Μπράγκα, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Φερεντσβάρος, επικρατώντας με 4-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League. Οι Πορτογάλοι κατάφεραν να ανατρέψουν πλήρως το εις βάρος τους 2-0 από τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπέτις και Παναθηναϊκό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ρικάρντο Όρτα, ο οποίος σημείωσε δύο εξαιρετικά γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη μεγάλη νίκη.

Από τα πρώτα λεπτά, η Μπράγκα μπήκε δυναμικά και πίεσε ασφυκτικά τους Ούγγρους. Στο 11’, ο Σαλασάρ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και έδωσε έτοιμο γκολ στον Όρτα, που δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Λίγο αργότερα, ο Γκρίλιτς διπλασίασε τα τέρματα με σουτ έξω από την περιοχή, εκμεταλλευόμενος και την ασταθή αντίδραση του τερματοφύλακα.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 34’, όταν ο Μαρτίνεζ, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα, διαμόρφωσε το 3-0, ολοκληρώνοντας την ανατροπή ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, η Μπράγκα «κλείδωσε» τη νίκη με δεύτερο προσωπικό γκολ του Όρτα, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι». Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τη Φερεντσβάρος να μην μπορεί να αντιδράσει και να αποχαιρετά τη διοργάνωση.

Γκολ: 11′, 53′ Ρικάρντο Όρτα, 15′ Γκρίλιτς, 34′ Μαρτίνεζ

Μπράγκα: Χόρνιτσεκ, Γκόμεζ, Λαγκερμπιέλκε, Νιακατέ, Αρέι-Εμπί, Μαρτίνες (76′ Ντόργκελες), Γκρίλιτς (76′ Ροντρίγκες), Γκορμπί (65′ Μοσκάρντο), Όρτα (76′ Μουτίνιο), Βίκτορ (82′ Ναβάρο), Σαλασάρ

Φερεντσβάρος: Γκροφ, Σισέ, Ραεμάκερς, Γκόμεζ, Μακρέκις, Κανιτσόφσκι (78′ Κεϊτά), Ρομαό, Φανί (65′ Κοβάσεβιτς), Ο’Ντάουντα, Μπαμιντελέ (78′ Καντού), Τζόζεφ (71′ Γκρούμπερ)