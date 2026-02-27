Καθορίστηκαν από την UEFA οι ημερομηνίες και οι ώρες των δύο αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του UEFA Europa League, με φόντο μια θέση στα προημιτελικά.

Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου στην Αθήνα και θα ξεκινήσει στις 19:45. Το ματς αναμένεται να διεξαχθεί στη Λεωφόρο, μετά τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το ΟΑΚΑ.

Ο επαναληπτικός έχει οριστεί για τις 19 Μαρτίου στην Ισπανία, με σέντρα στις 22:00. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο «La Cartuja», καθώς το «Benito Villamarín», η φυσική έδρα της Μπέτις, βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης.