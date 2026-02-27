Δημοφιλή
- 1
Τραμπ εναντίον Ιράν: Τι να προσέξετε όταν (και αν) αρχίσουν να πέφτουν οι βόμβες
- 2
Θλίψη για τον άδικο θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος»: Ποια ήταν η αγωνίστρια που πάλευε για την αξιο
- 3
Παραλύει η Αθήνα: Ποια Μέσα Μεταφοράς ακινητοποιούνται - Ποιοι συμμετέχουν
- 4
Τέμπη: Τα δέκα λεπτά που χώρισαν την ζωή από τον θάνατο για έναν πατέρα και μια κόρη
- 5
Αλλαγή ώρας: Καταργείται τελικά το μέτρο; Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες για τελευταία φορά
- 6
Τέλος σε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ: Μόνο με τον προσωπικό αριθμό οι συναλλαγές το 2026
- 7
Λουτράκι: Ραντεβού θανάτου για ένα μηχανάκι - Πώς έγινε το άγριο φονικό
- 8
Λόρα: Βοήθεια σε ορφανοτροφείο ζήτησε το 16χρονο κορίτσι - Ποιος θα αποφασίσει στο εξής για τη ζωή της
- 9
Δέος στην Ινδονησία: Αυτό είναι το μακρύτερο φίδι στον κόσμο - Δείτε τις διαστάσεις του πύθωνα
- 10
Αναδρομικά και με τόκο: Εξι κατηγορίες συνταξιούχων παίρνουν εκατομμύρια ευρώ - Δείτε αν δικαιούστε
Σπανούλης: «Σουτάραμε άθλια την μπάλα και ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί»
Μετά την ήττα της Εθνική Ελλάδας από το Μαυροβούνιο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε έντονη απογοήτευση για την εμφάνιση της ομάδας του. Ο Σπανούλης επισήμανε ότι η ελληνική ομάδα παρουσίασε πολύ κακή επιθετική απόδοση, κάτι που κόστισε στο αποτέλεσμα και θέτει σε κίνδυνο την πρώτη θέση του ομίλου. […]
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Η Εθνική γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά, με μοιραίο Τολιόπουλο
Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάνοντας με 67-65 από το Μαυροβούνιο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, οποίος βρέθηκε στην Αθήνα από το Μονακό για να καθοδηγήσει τη γαλανόλευκη, αντιμετώπισε ένα μαχητικό Μαυροβούνιο που προηγήθηκε σε μεγάλο μέρος του […]
Σκάνδαλο στη Νορβηγία: Επτά ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στημένους αγώνες
Το ποδόσφαιρο στη Νορβηγία δέχεται σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του, παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις της Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League και την επιστροφή της εθνικής ομάδας της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επτά ποδοσφαιριστές έχουν συλληφθεί από τις τοπικές Αρχές, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε παράνομο στοιχηματισμό. Δεν έχει ξεκαθαριστεί […]
Champions League: Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων στη φάση των «16»
Η UEFA γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) στη Νιόν της Ελβετίας, όπου προέκυψαν τα ζευγάρια της πρώτης νοκ άουτ φάσης, καθώς και το πλήρες […]
Ανατροπή και προς ΟΑΚΑ το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις
Μετά τις συζητήσεις που έγιναν την Παρασκευή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, το σκηνικό γύρω από την έδρα του πρώτου αγώνα με τη Μπέτις μοιάζει να αποκτά νέα διάσταση. Εκεί που η Λεωφόρος φαινόταν ως η επικρατέστερη έδρα για τη διεξαγωγή του αγώνα, οι τελευταίες επαφές άφησαν ορθάνοιχτη την πόρτα για μια […]