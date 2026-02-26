Πρόκριση στα πέναλτι… Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς για τον Παναθηναϊκό της τελευταίες τριετίας! Αφού για έκτη φορά βρέθηκε στη διαδικασία μετά από την κανονική διάρκεια και την παράταση και προκρίθηκε στις πέντε!

5/6, ένα εκπληκτικό ποσοστό επιτυχίας για το Τριφύλλι και αυτή τη φορά το θύμα του ήταν η Βικτόρια Πλζεν. Το τελικό 1-1 δεν άλλαξε στην ροή των 120 λεπτών και οι παίκτες οδηγήθηκαν στην άσπρη βούλα, όπου οι «πράσινοι» ήταν πιο εύστοχοι από τους Τσέχους και πανηγύρισαν την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 10ο λεπτό. Ο Τουμπά γέμισε από την άμυνα σε εκτέλεση φάουλ, ο Τεττέη κέρδισε την κεφαλιά από τον Γεμέλκα και έπαιξε το «ένα-δύο» με τον Ταμπόρδα, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα τον Βιέγκελε.

Η Βικτόρια απείλησε σοβαρά στο 21’, με ένα σουτ του αφύλακτου Λαβάλ στην μεγάλη περιοχή που πέρασε άουτ. Η τσεχική ομάδα είχε άλλο ένα σουτ του Τσερβ που κατέληξε στην αγκαλιά του Λαφόν και αυτό ήταν. Ο Τεττέη έφυγε στο τετ-α-τετ στο 41’, αλλά ο Γεμάλκα πρόλαβε να τον κόψει πριν αυτόν πλασάρε.

Ο Λαντρά, σκόρερ του 2-2 στην Αθήνα, σούταρε από μακρινή απόσταση στο 62’ και ο Λαφόν απέκρουσε σε κόρνερ. Στην εκτέλεση του Χροσόφσκι, ο Λαφόν αντέδρασε λάθος και ο Σπάσιλ με κεφαλιά ισοφάρισε.

Στην αντεπίθεση, ο Τεττέη πάσαρε στο ημικύκλιο στον Ρενάτο και αυτός πλάσαρε άουτ. Πέρασε ώρα μέχρι να απειλήσει ξανά το Τριφύλλι, με μία εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο Σάντσες στο 78’. Η Βικτόρια είχε μια καλή στιγμή με ένα σουτ του Αντού στο 83 και μετά οδηγήθηκε στην παράταση.

Το τρίτο ημίχρονο του ματς άρχισε το 93’ με τη σέντρα του Κάτρη και την κεφαλιά του Τεττέη που πέρασε άουτ. Αλλά η παράταση τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο, αφού ο Χάβι που μπήκε στην παράταση, αποβλήθηκε με απ’ ευθείας κόκκινη γιατί σταμάτησε τον Αντού, ο οποίος έφευγε σε θέση για γκολ. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, στο 114’ ο Σφιντέρσκι έβγαλε τετ-α-τετ τον Πελίστρι, αλλά αυτός άργησε να πλασάρει και ο Ντουέ τον σταμάτησε.

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βιέγκελε, Ντουέ, Γεμέλκα (46’ λ.τ. Αντού), Σπάσιλ (80’ λ.τ. Σόικα), Σουαρέ, Χροσόφσκι, Τσερβ (79’ Βαλέντα), Λαβάλ (79’ Βύντρα), Μέμιτς, Βισίνσκι, Λαντρά (99’ Λάντρα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά (91’ Χάβι), Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (89’ Τσέριν), Σάντσες (109’ Σβιντέρσκι), Ταμπόρδα (76’ Πελίστρι), Ζαρουρί (46’ Τζούρισιτς), Τεττέη (115’ Πάντοβιτς)