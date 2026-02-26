Στο Βελιγράδι, η Λιλ χρειάστηκε να υπερβεί τον Ερυθρό Αστέρα για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» του Europa League. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ο Ζιρού σκόραρε μόλις στο 4ο λεπτό, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα (0-1) και στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, στο 99′, ο Νγκόι διαμόρφωσε το τελικό 2-0, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή και χαρίζοντας στην ομάδα του τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. Η Λιλ έδειξε χαρακτήρα, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε κρίσιμες στιγμές, αξιοποιώντας κάθε λεπτό της παράτασης για να διασφαλίσει την πρόκριση.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί απόδειξη της δύναμης της ομάδας σε εκτός έδρας παιχνίδια, καθώς και της ικανότητας των επιθετικών της να παίρνουν τις αποφάσεις όταν η πίεση είναι στα ύψη.

Συνοπτικά, η Φερεντσβάρος νίκησε 2-0 τη Λουντογκόρετς και πέρασε στους «16», ενώ η Στουτγκάρδη προκρίθηκε παρά την ήττα της 1-0 από τη Σέλτικ, χάρη στη νίκη 4-1 στο πρώτο παιχνίδι.