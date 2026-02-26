Η Premier League κάνει ένα στρατηγικό άλμα στο μέλλον των μεταδόσεων, ανακοινώνοντας τη δημιουργία της αυτόνομης υπηρεσίας streaming «Premier League Plus». Την αποκάλυψη έκανε ο CEO της λίγκας, Ρίτσαρντ Μάστερς, στο Business of Football Summit των Financial Times στο Λονδίνο.

Η νέα πλατφόρμα θα λανσαριστεί αρχικά στη Σιγκαπούρη, σε συνεργασία με τη StarHub, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το πρωτάθλημα θα διαθέτει αγώνες απευθείας στους φιλάθλους, χωρίς μεσάζοντες. Όπως τόνισε ο Μάστερς, η λίγκα αποκτά πλέον άμεση σχέση με τον καταναλωτή, αναλαμβάνοντας ζητήματα τιμολόγησης, προώθησης και συνολικής εμπορικής στρατηγικής.

English Premier League to launch streaming service in international shake-up https://t.co/vEjBtnRhtB — Financial Times (@FT) February 26, 2026

Τα τηλεοπτικά έσοδα και η παγκόσμια στροφή στο streaming

Παρότι συμφωνίες όπως εκείνη με το Sky Sports στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν κεντρικές, η νέα υπηρεσία προσφέρει ευελιξία σε διεθνείς αγορές, όπου τα τηλεοπτικά έσοδα ξεπερνούν πλέον το 50% του συνόλου. Σύμφωνα με την Enders Analysis, τα έσοδα της λίγκας από τηλεοπτικά δικαιώματα άγγιξαν τα 2,1 δισ. ευρώ την περασμένη σεζόν.

Η κίνηση εντάσσεται σε μια παγκόσμια στροφή προς το streaming, με κολοσσούς όπως η Amazon και η Apple να επενδύουν δυναμικά στον ζωντανό αθλητισμό.