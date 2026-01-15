Η Premier League είναι το πιο προβεβλημένο πρωτάθλημα στον κόσμο, όμως εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια κρύβει ένα εντυπωσιακό παράδοξο: κανένας Άγγλος προπονητής δεν έχει καταφέρει να την κατακτήσει.

Ο τελευταίος ήταν ο Χάουαρντ Γουίλκινσον, που οδήγησε τη Λιντς στην κορυφή τη σεζόν 1991/92, λίγο πριν το πρωτάθλημα μετονομαστεί σε Premier League. Από τότε, ο τίτλος περνά αποκλειστικά από… ξένα χέρια. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεσπόζει με 13 κατακτήσεις, ενώ ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει ήδη φτάσει τις έξι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η άφιξη του Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι φέρνει ξανά το ερώτημα στο προσκήνιο. Ο 41χρονος είναι ένας από τους μόλις τέσσερις Άγγλους προπονητές που βρίσκονται φέτος στην Premier League, μαζί με τους Έντι Χάου, Σον Ντάιτς και Σκοτ Πάρκερ. Ένας αριθμός που υπολείπεται κατά πολύ σε σύγκριση με τα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου κυριαρχούν οι γηγενείς τεχνικοί.

Ο Ροσένιορ δείχνει να έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις, λόγω ρόστερ και επενδύσεων στην Τσέλσι, όμως και ο Έντι Χάου έχει αποδείξει τις ικανότητές του, οδηγώντας τη Νιούκαστλ σε τρόπαιο και επιστροφή στο Champions League.

Το ερώτημα παραμένει: θα σπάσει ποτέ η αγγλική «κατάρα» των πάγκων ή θα συνεχιστεί η απόλυτη κυριαρχία των ξένων προπονητών;