Έντονος αναβρασμός επικρατεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελιών που εμπλέκουν τον Τόνι Μπλουμ, ιδιοκτήτη της Μπράιτον, σε παράνομο δίκτυο στοιχηματισμού αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 55χρονος Βρετανός, γνωστός για τη δραστηριότητά του στον χώρο των επαγγελματικών στοιχηματικών αναλύσεων και πρόεδρος των «γλάρων», κατηγορείται ότι συμμετείχε στη λειτουργία ενός μυστικού syndicate που πόνταρε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ο ίδιος διατηρεί επίσης αγωνιστικά άλογα και ποσοστό στη Χαρτς στη Σκωτία, είχε λάβει το 2014 ειδική άδεια από την αγγλική ομοσπονδία προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της συμβουλευτικής εταιρείας Starlizard και να στοιχηματίζει, υπό αυστηρούς περιορισμούς. Η άδεια αυτή απαγορεύει ρητά κάθε συμμετοχή σε στοιχήματα που αφορούν τη Μπράιτον ή διοργανώσεις στις οποίες η ομάδα μετέχει, με τους σχετικούς ελέγχους να γίνονται ετησίως χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εντοπιστεί παράβαση.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο Ράιαν Νταντφιλντ, πρώην εργαζόμενος στη Starlizard, κατέθεσε μήνυση υποστηρίζοντας ότι του οφείλονται 18 εκατομμύρια ευρώ από κέρδη του κυκλώματος. Ο Νταντφιλντ ισχυρίζεται πως ήταν υπεύθυνος για την τοποθέτηση στοιχημάτων μέσω offshore λογαριασμών που ανήκαν στον Τζορτζ Κότρελ, τον οποίο ο ίδιος είχε φέρει σε επαφή με το δίκτυο του Μπλουμ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ισχυρίζεται ότι διαθέτει, τα επίμαχα στοιχήματα αφορούν ακόμη και ματς της Premier League που ενδέχεται να συνδέονται με την Μπράιτον.

Το συγκεκριμένο syndicate φέρεται να χρησιμοποιούσε λογαριασμούς «γνωστών ποδοσφαιριστών, αθλητών και επιχειρηματιών» για να πραγματοποιεί στοιχηματισμό, με συνολικά κέρδη που υπολογίζονται σε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο Μπλουμ παρουσιάζεται ως «απόλυτος δικαιούχος» των λογαριασμών μέσω των οποίων κυκλοφορούσαν τα χρήματα.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Μπλουμ αναμένεται να απορρίψουν πλήρως όλες τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση των κανονισμών της αγγλικής ομοσπονδίας.