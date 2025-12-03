Μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Στέφανος Τζίμας βλέπει την προσπάθειά του να ανταμείβεται και με βασική συμμετοχή. Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός επιλέχθηκε από τον προπονητή Φαμπιάν Χίρτσελερ για να ξεκινήσει στην επίθεση της Μπράιτον απέναντι στην Άστον Βίλα, αντικαθιστώντας τον Ντάνι Γουέλμπεκ που θα πάρει ανάσες.

TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face Villa… 👊 pic.twitter.com/VmpMBRTON0 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 3, 2025

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Τζίμας ξεκινά βασικός με την ομάδα, αλλά η πρώτη στην Premier League, καθώς οι προηγούμενες συμμετοχές του στο βασικό σχήμα είχαν γίνει στο League Cup απέναντι σε Μπάρνσλεϊ και Άρσεναλ. Σε 11 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μπράιτον, μετρά ήδη 3 γκολ και 2 ασίστ, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο και στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Στην αποστολή των «Γλάρων» βρίσκεται επίσης και ο Μπάμπης Κωστούλας.