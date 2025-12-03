Δημοφιλή
Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ ενόψει του αγώνα κόντρα στην Φενέρμπαχτσε
Προβλήματα προέκυψαν για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν προπονήθηκε την Τετάρτη λόγω πυρετού. Ο Γάλλος φόργουορντ τίθεται σε καθεστώς αμφιβολίας για το ματς της Πέμπτης στο ΣΕΦ (21:15) για τη EuroLeague. Η κατάσταση του Φουρνιέ θα αξιολογηθεί ξανά πριν από τον αγώνα, ώστε οι προπονητές […]
Μπράιτον – Άστον Βίλα: Βασικός για πρώτη φορά στην Premier League ο Τζίμας – Στην αποστολή ο Κωστούλας
Μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Στέφανος Τζίμας βλέπει την προσπάθειά του να ανταμείβεται και με βασική συμμετοχή. Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός επιλέχθηκε από τον προπονητή Φαμπιάν Χίρτσελερ για να ξεκινήσει στην επίθεση της Μπράιτον απέναντι στην Άστον Βίλα, αντικαθιστώντας τον Ντάνι Γουέλμπεκ που θα πάρει ανάσες. TEAM […]
Ο Τρινκιέρι απέρριψε την Παρτίζαν και ψάχνουν ακόμα τον αντικαταστάτη
Η αναζήτηση της Παρτίζαν για τον αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση, καθώς το κλίμα μέσα στον σύλλογο παραμένει φορτισμένο. Με τη διοίκηση και την εξέδρα σε διαρκή σύγκρουση, το περιβάλλον δεν θεωρείται ιδανικό για οποιονδήποτε προπονητή εκτός του θρυλικού «Ζοτς». Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα που είχε ξεχωρίσει από την πρώτη […]
Άρης: Εκπλήξεις από τον Χιμένεθ στην ενδεκάδα του ντέρμπι!
Οι επιλογές του Ανδαλουσιανού τεχνικού για το ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ
Μπράιαν Ουίντχορστ: «Ο Γιάννης έχει ζητήσει ανταλλαγή» – Ποια θα είναι η επόμενη του ομάδα
Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει φουντώσει, ιδιαίτερα μετά την κακή εικόνα που παρουσιάζουν οι Μπακς, με οκτώ ήττες στα εννέα τελευταία ματς. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να παλεύει μέσα στο παρκέ, η αβεβαιότητα γύρω από το τι θα κάνει την επόμενη σεζόν έχει ενταθεί. Ο Μπράιαν Ουίντχορστ, […]