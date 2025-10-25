Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε την ανοδική της πορεία στην Premier League, επικρατώντας με 4-2 της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», σε ένα ματς γεμάτο ρυθμό και φάσεις. Για πρώτη φορά βρήκε δίχτυα στην κατηγορία ο Μπάμπης Κωστούλας, σημειώνοντας ιστορικό γκολ με τη φανέλα των «Γλάρων».

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και μετατρέποντας το πρώτο μέρος σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Κούνια άνοιξε το σκορ στο 24’, ενώ ο Κασεμίρο πρόσθεσε το δεύτερο δέκα λεπτά αργότερα, κλείνοντας ιδανικά το ημίχρονο για τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Η ανωτερότητα της Γιουνάιτεντ συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα, με τον Εμπεμπό να γράφει το 3-0 στο 61’. Η Μπράιτον, ωστόσο, δεν τα παράτησε. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ μείωσε στο 74’, και στις καθυστερήσεις ο νεαρός Κωστούλας πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Premier League, φέρνοντας προσωρινά τη διαφορά στο γκολ (3-2).

Η απάντηση ήρθε άμεσα: ο Εμπεμό σκόραρε για δεύτερη φορά στο ματς, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και «σφραγίζοντας» την τρίτη συνεχόμενη νίκη της Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 16 βαθμούς, μόλις τρεις πίσω από την κορυφή, ενώ η Μπράιτον έμεινε στους 12, υποχωρώντας στη μεσαία ζώνη της βαθμολογίας.

Στα θετικά για τους φιλοξενούμενους, το γεγονός πως τόσο ο Κωστούλας (79’) όσο και ο Τζίμας (87’) πήραν χρόνο συμμετοχής, συνεχίζοντας να κερδίζουν εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.