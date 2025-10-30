Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Άρσεναλ που ξεκινά βασικός. Σε ηλικία 15 ετών και 302 ημερών, βοήθησε την ομάδα του να επικρατήσει 2-0 της Μπράιτον για το Λιγκ Καπ Αγγλίας. Η εμφάνισή του κέρδισε τα εγκώμια του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Ντάουμαν, που ανήκει στις ακαδημίες της Άρσεναλ από το 2015, είχε προηγουμένως κάνει το ντεμπούτο του ως αλλαγή φέτος, και τώρα «έσπασε» το ρεκόρ του Τζακ Πόρτερ, ο οποίος πέρυσι είχε παίξει βασικός σε ηλικία 16 ετών και 72 ημερών. Στο παιχνίδι, ο νεαρός Άγγλος εξτρέμ ξεχώρισε με τις ντρίμπλες, τα κερδισμένα φάουλ και τις μονομαχίες του, συμβάλλοντας στην όγδοη διαδοχική νίκη των «Κανονιέρηδων».

«Για εκείνον όλα είναι φυσιολογικά, απλώς παίζει ποδόσφαιρο με θάρρος και τεχνική», τόνισε ο Αρτέτα. Μαζί με τον Ντάουμαν, βασικός ξεκίνησε και ο 17χρονος Άντρε Χάριμαν-Άνους, με τον Ισπανό προπονητή να κάνει συνολικά δέκα αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη νίκη της ομάδας. «Είναι υπέροχο να δίνεις σε νέους την ευκαιρία να ζήσουν το όνειρό τους», πρόσθεσε ο Αρτέτα.