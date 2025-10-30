Η Άρσεναλ επικράτησε με 2-0 της Μπράιτον στο «Έμιρεϊτς» και προκρίθηκε στους «8» του League Cup, σε ένα παιχνίδι που ξεχώρισε για τη συμμετοχή δύο Ελλήνων διεθνών στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων. Ο Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, ενώ ο Χαράλαμπος Κωστούλας αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος, δείχνοντας και οι δύο πως αποτελούν σημαντικά «γρανάζια» στο πλάνο του Φάμπιαν Χίρτσελερ.

Η Μπράιτον μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και δημιούργησε καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, με τους δύο νεαρούς Έλληνες να έχουν ενεργό ρόλο στις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας. Ωστόσο, οι «Γλάροι» δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους και πλήρωσαν την αστοχία τους μετά την ανάπαυλα.

Στο 57ο λεπτό, ο Νουανέρι άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ με όμορφο τελείωμα, ενώ στο 76’ ο Σάκα «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Παρά την ήττα, η εμφάνιση των Τζίμα και Κωστούλα αποτέλεσε ακόμη ένα δείγμα της προόδου τους και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν στη Μπράιτον.