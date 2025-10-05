Η Μπράιτον ταξιδεύει στο «Μολινό», για την αναμέτρηση της 7η αγωνιστικής της Premier League, που θα τεθεί αντιμέτωπη με την ουραγό της βαθμολογίας Γουλβς. Οι «γλάροι» θέλουν να πετύχουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, μετά από αυτή κόντρα στην Τσέλσι (3-1) και να βρεθούν στην πρώτη 10αδα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Στην αποστολή του Φάμπιαν Χιούρτζελερ, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος θα βρεθεί στον πάγκο της ομάδας μαζί με τον Στέφανο Τζίμα. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει καταγράψει ήδη δύο συμμετοχές στην Premier League, ωστόσο για τον πρώην «ερυθρόλευκο», θα είναι η παρθενική του παρουσία στην αποστολή της Μπράιτον.

Ο 18χρονος Έλληνας φορ, έχει πάρει χρόνο συμμετοχής σε δύο αγώνες του League Cup ως αλλαγή, αλλά και σε μία αναμέτρηση της δεύτερης ομάδας ξανά ως αλλαγή. Οι «γλάροι» βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας με οκτώ πόντους, ενώ η Γουλβς είναι στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό,μετά από έξι αναμετρήσεις.