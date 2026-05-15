Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, γεγονός που αποτελεί μία από τις πολλές λογιστικές και τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν ο ίδιος και το προσωπικό του Λευκού Οίκου στο Πεκίνο.

Όπως συμβαίνει με όλους τους ταξιδιώτες προς την Κίνα, ο πρόεδρος ενημερώθηκε να μην χρησιμοποιεί προσωπικές συσκευές, προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα του από χάκερς. Η οδηγία αυτή έκανε τις ημέρες του ταξιδιού πιο δύσκολες για τον Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για τη συχνή χρήση του τηλεφώνου του — είτε για να επικοινωνεί με φίλους, είτε για να απαντά σε δημοσιογράφους ή να αναρτά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος δεν θα χρησιμοποιήσει το προσωπικό του τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κίνα. Οι αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Truth Social έχουν περιοριστεί κατά τη διάρκεια της συνόδου και, όπως φαίνεται, γίνονται από την Ουάσιγκτον, όπου μέλη του προσωπικού εργάζονται με ωράριο Πεκίνου για να προσφέρουν υποστήριξη από απόσταση.

Ο “ψηφιακός αποκλεισμός” δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο. Τα στελέχη της διοίκησης χρησιμοποιούν προσωρινά τηλέφωνα και διευθύνσεις email μιας χρήσης κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Λευκού Οίκου να διατηρήσει την ασφάλεια των πληροφοριών και την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού.

Οι συσκευές αυτές είναι απογυμνωμένες από βασικές λειτουργίες και εφαρμογές, λειτουργώντας ως “καθαρές” συσκευές, ώστε να περιέχουν ελάχιστα δεδομένα σε περίπτωση παραβίασης. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί τους Αμερικανούς ταξιδιώτες ότι «δεν υπάρχει προσδοκία ιδιωτικότητας στα δίκτυα κινητής ή άλλης επικοινωνίας στην Κίνα», ενώ σημειώνει πως πολλοί επιλέγουν να ταξιδεύουν με ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς προσωπικά στοιχεία.

Μέτρα ασφαλείας και προστασία δεδομένων

Για το προσωπικό του Λευκού Οίκου, οι προσωπικές συσκευές φυλάσσονται στο Air Force One μέσα σε ειδικές θήκες Faraday, οι οποίες μπλοκάρουν όλα τα σήματα, όπως GPS, Wi-Fi, Bluetooth και RFID. Οι θήκες αυτές προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα από απομακρυσμένες επιθέσεις.

«Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του θα έχουν ξανά πρόσβαση στις συσκευές τους μόλις επιβιβαστούν στο προεδρικό αεροσκάφος. Το Air Force One θεωρείται αμερικανικό έδαφος όπου κι αν βρίσκεται, ενώ λειτουργεί ως ιπτάμενη εγκατάσταση υψηλής ασφάλειας (SCIF), εξοπλισμένη με δικά της συστήματα προστασίας δεδομένων» αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post που παρουσιάζει το θέμα.

Η ατζέντα των συνομιλιών με τον Σι Τζινπίνγκ

Κατά τη διάρκεια των διήμερων συναντήσεων, ο πρόεδρος Τραμπ συζήτησε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ κρίσιμα ζητήματα, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, η Ταϊβάν, το εμπόριο και η τεχνολογία. Οι δύο ηγέτες ενίσχυσαν επίσης την προσωπική τους σχέση μέσα από μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, επίσημο δείπνο και μουσική εκτέλεση από κινεζική μπάντα του αγαπημένου του προεκλογικού τραγουδιού “YMCA”.