Νίκος Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε 2,5 εκατ. ευρώ για να δώσουμε νέα πνοή σε ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα, που ρήμαζε για δεκαετίες». Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Δήμο Διονύσου, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού.

Η σύμβαση για την πλήρη ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση του κτηρίου του πρώην Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, τη Δήμαρχο Διονύσου Κατερίνα Μαΐχόσογλου και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο συγχρηματοδοτείται με 2,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2026 – 2030.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται ριζική αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση του κτηρίου συνολικής επιφάνειας 2.250 τ.μ., καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των 11 στρεμμάτων. Θα δημιουργηθεί νέο εσωτερικό αμφιθέατρο, ενώ όλοι οι χώροι θα είναι πλήρως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την άνοιξη του 2028.

«Νέα πνοή» σε ένα εμβληματικό κτήριο

«Πριν από λίγες εβδομάδες, όταν είχα επισκεφθεί τον Δήμο Διονύσου, είχαμε θέσει με την δραστήρια Δήμαρχο Κατερίνα Μαϊχόσογλου ένα πλάνο για την εκτέλεση έργων που έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή. Ανάμεσα σε αυτά, ήταν και η αξιοποίηση του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο, μια ουσιαστική παρέμβαση με σαφές κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα για τον Δήμο Διονύσου και συνολικά για την Αττική – που πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, δίνουμε νέα πνοή και επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα, που για δεκαετίες ρήμαζε από την εγκατάλειψη. Η επανάχρηση ενός σημαντικού κτηρίου και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, αναδεικνύει την αξία της ορθής αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, αλλά και τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης».

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό παρεμβάσεων ύψους άνω των 13 εκατ. ευρώ στην περιοχή, που περιλαμβάνουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οδικής ασφάλειας και αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων. «Δίνουμε κάθε μέρα τη μάχη του αυτονόητου, ώστε τα έργα να προχωρούν με συνέπεια, χρονοδιάγραμμα και ποιότητα, για μια Αττική πιο ανθεκτική, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συμβολή του Δήμου Διονύσου

Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Κατερίνα Μαΐχόσογλου σημείωσε: «Σήμερα παίρνει σάρκα και οστά ένα εμβληματικό έργο του Δήμου μας. Η ανακατασκευή του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ΤΥΠΕΤ στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου σε πολιτιστικό κέντρο αποτελούσε ένα ανεκπλήρωτο όνειρο για τους δημότες μας».

Η ίδια τόνισε ότι το υψηλό κόστος του έργου και η αρχική μη επαρκής χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” καθιστούσαν δύσκολη την υλοποίησή του. «Μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, η Περιφέρεια Αττικής συγχρηματοδότησε το έργο, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος τήρησε την υπόσχεσή του να συνδράμει στην αξιοποίηση του τόσου σημαντικού για τους δημότες μας περιουσιακού στοιχείου», υπογράμμισε.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας του Δήμου Διονύσου Αλέξανδρος Κουκάς, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κωνσταντίνος Βαφειάδης και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.