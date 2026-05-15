Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς expert, από όσους βρέθηκαν στη media day του Ολυμπιακού ενόψει Final Four για να εισπράξει ξεκάθαρες εικόνες από τη γλώσσα του σώματος τόσο των παικτών όσο και του προπονητικού σταφ των πρωταθλητών Ελλάδας.

Σαν μια φιλική συγκέντρωση για να βγει η δουλειά (των ΜΜΕ) με τους παίκτες όμως να το κάνουν όπως πάντα με άψογο επαγγελματισμό.

Πλέον οι συμμετοχές σε Final Four έχουν γίνει… ψωμοτύρι για τον Ολυμπιακό λες και είναι κάτι απλό, κάτι συνηθισμένο όταν άλλα τεράστια κλαμπ με βαριά ιστορία και πλούσια τροπαιοθήκη, μένουν έξω όπως η Ρεάλ Μαδρίτης πέρυσι, ο Παναθηναϊκός εφέτος ή η Μπαρτσελόνα που είχε όμως αισθητά πιο χαμηλά τον πήχη εφέτος και ουσιαστικά στήνει την ομάδα του μέλλοντος.

Και οι… αθεόφοβοι του Γιώργου Μπαρτζώκα πάνε για 5η συνεχόμενη φορά, με όλους τους τρόπους, τρεις φορές ως πρώτοι, χάνοντας δύο φορές το πλεονέκτημα έδρας από Φενέρμπαχτσε και Μονακό (αλλά το ξαναπήραν και πέρασαν με 3-2), με «σκούπα» εφέτος, αλλά και με 3-2 με διπλό «break» απέναντι στην 4η Μπαρτσελόνα ερχόμενοι οι Ερυθρόλευκοι από την 5η θέση και όντας η πρώτη ομάδα στην ιστορία που κατάφερε να προκριθεί εκτός έδρας στο 5ο παιχνίδι (το πέτυχε αμέσως μετά και η Φενέρμπαχτσε απέναντι στη Μονακό).

Παίκτες «μπαρουτοκαπνισμένοι» σε Final Four όπως ο Παπανικολάου, ο Γουόκαπ, ο Πίτερς, ο Μιλουτίνοφ, ο ΜακΚίσικ αλλά και ο Φαλ και ο Βεζένκοφ, είναι απόλυτα λογικό να παραμένουν ψύχραιμοι και να τους βλέπεις σε ιδιαίτερα χαλαρό mood χθες στο γήπεδο (πάντα ξαναλέμε επαγγελματίες 101% στις υποχρεώσεις) αλλά εδώ ήταν και οι πρωτάρηδες όπως ο Γουόρντ, ο Νιλικίνα, ο Τζόουνς, ο Τζόζεφ. Οπως μας έλεγε ο Τάιρικ Τζόουνς: «Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις τόσο έμπειρους συμπαίκτες που σε βάζουν γρήγορα στο κλίμα».

Αλλά και ο κόουτς Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του, σαν να βρίσκονται σε μια ακόμα προπόνηση απλά και με… καλεσμένους.

Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι (θα) έχει τη μεγαλύτερη πίεση και από τους 4 φιναλίστ αλλά τουλάχιστον μπορεί να αποφορτίζεται μέχρι το πρώτο τζάμπολ και εκεί βλέπουμε. Πάντως οι Ερυθρόλευκοι δείχνουν έτοιμοι να τη διαχειριστούν μέχρι τέλους.