Αύξηση 3,5% κατέγραψε το 2025 το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής και υγείας σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με την έρευνα για τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων Ζωής της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η οποία αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων και αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής και υγείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της έρευνας διαμορφώθηκε στο 3,5%, αποτέλεσμα αύξησης κατά 1% στις ατομικές ασφαλίσεις, 12,1% στις ομαδικές ασφαλίσεις και 34,5% στις αντασφαλιστικές αναλήψεις.

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2025, ποσό 975,2 εκατ. ευρώ αφορά νέες εργασίες του κλάδου, εκ των οποίων 870,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από ατομικές ασφαλίσεις και 104,8 εκατ. ευρώ από ομαδικές ασφαλίσεις. Το 2024, οι νέες εργασίες είχαν διαμορφωθεί συνολικά σε 1,04 δισ. ευρώ, με 961,8 εκατ. ευρώ από ατομικές και 80,2 εκατ. ευρώ από ομαδικές ασφαλίσεις.

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 1,8% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και στην αύξηση κατά 8,3% των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

Την ίδια ώρα, οι νέες εργασίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εμφάνισαν ετήσια μείωση 6,4%, καθώς οι ατομικές ασφαλίσεις υποχώρησαν κατά 9,5%, ενώ οι ομαδικές κατέγραψαν άνοδο 30,7%.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το 2025 ανήλθαν στα 621 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 579,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις και 41,6 εκατ. ευρώ ομαδικές ασφαλίσεις.

Αύξηση 0,7% σημείωσε και το πλήθος των συμβολαίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της έρευνας, με τα ατομικά συμβόλαια να ενισχύονται επίσης κατά 0,7% και τα ομαδικά κατά 9%.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ομαδικών ασφαλίσεων, τα οποία το 2025 ανήλθαν στα 327 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, η άνοδος αυτή αποδίδεται στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο παραγωγής που είχε καταγραφεί το 2024, όταν η παραγωγή είχε περιοριστεί στα 290,4 εκατ. ευρώ, μετά από πτώση 28,3% έναντι του 2023. Παρά την ανάκαμψη, η παραγωγή των συγκεκριμένων προγραμμάτων εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 19,3% των επιπέδων του 2023, όταν είχε διαμορφωθεί στα 405 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα διάθεσης, οι άμεσες πωλήσεις στις ατομικές ασφαλίσεις για το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1,7% μέσω call center και direct mail, 0,3% μέσω έδρας, corporate sales και ασφαλιστικών υπαλλήλων, ενώ το διαδίκτυο παρέμεινε οριακό με ποσοστό 0,001%.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι άμεσες πωλήσεις ανήλθαν σε 6% μέσω call center και direct mail και σε 25% μέσω έδρας, corporate sales και ασφαλιστικών υπαλλήλων.