Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή επάρκεια και την αναπτυξιακή προοπτική της Νοτιοανατολικής Αττικής εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, μετά την υπογραφή, στις 7 Μαΐου, της σύμβασης για την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Κερατέας, του Σημείου Ζεύξεως Κερατέας και της Διπλής Διασυνδετικής Καλωδιακής Γραμμής 150 kV μεταξύ τους.

Πρόκειται για κοινό έργο αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Η σύμβαση είναι τριμερής, καθώς υπογράφεται από τους δύο Διαχειριστές και την ανάδοχο εταιρεία, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεργασία των φορέων για την ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος της περιοχής.

Το νέο Κέντρο Διανομής Κερατέας θα έχει συνολική ισχύ 150 MVA και θα περιλαμβάνει τρεις μετασχηματιστές ισχύος 40/50 MVA ο καθένας. Παράλληλα, θα διαθέτει υποσταθμό κλειστού τύπου με GIS εξοπλισμό Υψηλής Τάσης, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η κατασκευή του Σημείου Ζεύξεως Κερατέας και της Διπλής Καλωδιακής Γραμμής 150 kV τεχνολογίας XLPE, μέσω της οποίας το νέο Κέντρο Διανομής θα τροφοδοτείται από τους υποσταθμούς Λαυρίου και Μαρκοπούλου. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2028.

Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Αττική

Η λειτουργία του νέου Κέντρου Διανομής θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποφόρτιση των υφιστάμενων υποσταθμών 150/20 kV της ευρύτερης περιοχής, και ειδικότερα των υποσταθμών Μαρκοπούλου, Βάρης και Λαυρίου. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία τροφοδότησης για το ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας και τις περιοχές Καλύβια, Λαγονήσι, Πόρτο Ράφτη και Λαύριο.

Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών που προκύπτουν από νέες επενδύσεις και φορτία στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, νέα data centers που σχεδιάζονται στη Νοτιοανατολική Αττική, καθώς και εφαρμογές ηλεκτροδότησης πλοίων (cold ironing) στο Λιμάνι Λαυρίου.

Χρηματοδότηση και στόχοι εκσυγχρονισμού

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της χώρας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου και ανθεκτικού ηλεκτρικού δικτύου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής ανάπτυξης.