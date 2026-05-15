Σε τροχιά διαρκούς ανόδου παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα, προκαλώντας ασφυκτικές πιέσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επαγγελματιών. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρείσκεται στα 2,097 €/λίτρο.

Η ακρίβεια στην αντλία τροφοδοτείται από τις διεθνείς πιέσεις, ωστόσο στην εγχώρια αγορά οι γεωγραφικές ανισότητες επιτείνουν το πρόβλημα. Για ακόμη μία φορά, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιωτικών περιοχών έρχονται αντιμέτωποι με τιμές-σοκ, καθώς το κόστος μεταφοράς εκτινάσσει το τελικό κόστος ανά λίτρο σε δυσθεώρητα ύψη.

«Πρωταθλητές» της ακρίβειας οι νησιωτικοί προορισμοί

Η ακτινογραφία των τιμών ανά την επικράτεια αναδεικνύει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ως τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Νομός Κυκλάδων: Κατάγραφεται η υψηλότερη τιμή πανελλαδικά, με την απλή αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,237 €/λτ., ενώ το Diesel κίνησης βρίσκεται στα 2,019 €/λτ.

Νομός Δωδεκανήσου: Η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτ. διαμορφώθηκε στα 2,174 €/λτ.

Νομός Κεφαλληνίας: Η μέση τιμή άγγιξε τα 2,150 €/λτ.

Στον αντίποδα, οι πιο «συγκρατημένες» τιμές, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν κάτω από το όριο των 2 ευρώ, εντοπίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, με τον Νομό Ιωαννίνων (2,071 €/λτ.), τον Νομό Πιερίας (2,072 €/λτ.) και τον Νομό Χίου (2,073 €/λτ.) να καταγράφουν τους χαμηλότερους μέσους όρους.

Η εικόνα στα μεγάλα αστικά κέντρα

Στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος κατανάλωσης, οι τιμές κυμάνθηκαν κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο. Στην Αττική η αμόλυβδη 95 οκτ. πωλούνταν κατά μέσο όρο προς 2,082 €/λτ. και το Diesel κίνησης στα 1,790 €/λτ. Στη Θεσσαλονίκη, οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώθηκαν σε 2,088 €/λτ. για την αμόλυβδη και 1,798 €/λτ. για το Diesel.