Θα μπορούσε να είναι σενάριο κάποιας ευφάνταστης σειράς. Κορύφωση του… δράματος ή η αποθέωση παρωδίας.

Ενας φιλόδοξος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που εσχάτως – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – κάνει ό,τι μπορεί για να μη γίνει υποψήφιος… βουλευτής.

Ενας ξένος αρχιδιαιτητής στο φινάλε του συμβολαίου του, αποφασισμένος να μη χάσει τον ελληνικό ήλιο και το μπαλκόνι του με θέα στη θάλασσα.

Και ένας τελευταίος ορισμός για την ύστατη αγωνιστική των play offs του πρωταθλήματος που μοιάζει λες απευθείας με… πολεμική πράξη.

Ακούς διαιτητές από τη Γεωργία και ψάχνεις για συντομότερο ανέκδοτο.

Και όμως ο Στεφάν Λανουά τέτοιους επέλεξε για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ της Κυριακής, με επικεφελής κάποιον Γκόγκα Κικασεσβίλι.

Ο Λανουά που ακόμη αναζητείται το ηχόχρωμα της φωνής του για το πώς έστειλε στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός τον εμπλεκόμενο στο μεγάλο σκάνδαλο της ιταλικής διαιτησίας, τον Σιμόνε Σότσα.

Ελέγχεται από την Εισαγγελία του Μιλάνου ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι. Η κατηγορία είναι πως είχε φτιάξει συνεργεία διαιτητών που με έναν κώδικα «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» ξεχαρβάλωνε το VAR στη Serie A.

Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από μια παρτίδα Ουντινέζε – Πάρμα που εξετάζεται ως η πλέον ύποπτη. Είναι μέσα στην αίθουσα του VAR ο Σότσα. Και ο Λανουά που έχει άμεσο συνεργάτη στην ΚΕΔ τον Ιταλό Πάουλο Βαλέρι, τον έφεραν στα μέρη μας.

Και τι έκανε ο Σότσα και η «ομάδα» του στο VAR; Μπάχαλο, αγνοώντας τον δύο φορές οφσάιντ Μπάμπα Ράχμαν στο 1-0 του ΠΑΟΚ.

O Λανουά λοιπόν όχι μόνο έχει πάρει όρκο… σιωπής, αλλά την ώρα που διάλεξε Γεωργιανούς για τη Λεωφόρο στέλνει ξανά Ιταλό, για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Τον Αντρέα Κολόμπο που ελέγχεται επίσης για το ίδιο σκάνδαλο. «Η αγαπημένη σφυρίχτρα της Ιντερ», του προσάπτουν τα μίντια.

Στο σκάνδαλο στη γειτονική χώρα είναι μπλεγμένος και ο Φάμπιο Μαρέσκα. Ο διαιτητής του «ντέρμπι Χουάνκαρ». Εκείνος που έστειλε δύο μέρες μετά συμπληρωματική έκθεση από τη χώρα του τυλίγοντας τον Ολυμπιακό σε μια κόλλα χαρτί – κόντρα σε ό,τι ο ίδιος έγραψε στο φύλλο αγώνα – Ιταλός επίσης και ο Ντάβιντε Μάσα σε εκείνο το Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-3, Απρίλη του 2023. Σαν πολλοί γείτονες δεν μαζεύτηκαν…

«Δεν είναι ανέκδοτο. Είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο» σχολίασε με νόημα ο Κώστας Καραπαπάς. «Κοκκίνισε από ντροπή ακόμα και ο Μπαλτάκος» πρόσθεσε υπενθυμίζοντας τον γνωστό δικηγόρο που σύντομα θα έχει ένα κοινό με τον Μάκη Γκαγκάτση. Θα είναι και οι δύο πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ.