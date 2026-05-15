Λήγει σήμερα (15/5) η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass, το πρόγραμμα που προσφέρει επίδομα 150 ευρώ σε νέους που συμπληρώνουν το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ. Για τη συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστείτε

τους κωδικούς πρόσβασής σας στο Taxisnet,

το email σας και

το κινητό σας τηλέφωνο.

Επίσης θεωρείται προϋπόθεση να έχετε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η ενίσχυση παρέχεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές ή υπηρεσίες στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά ετησίως, έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους, σε όλους τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.