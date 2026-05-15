Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που δολοφονήθηκε και πέταξαν τη σορό του στο Λουδία ποταμό. Το έγκλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να συνδέεται με φερόμενη κλοπή περιστεριών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η σορός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι κοντά στο σημείο που είχαν αναδείξει οι δυο δράστες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τη σορό είδαν περίοικοι που περνούσαν από το σημείο και ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ. Αυτή την στιγμή κατευθύνονται στην περιοχή δυνάμεις της αστυνομίας.

Χθες ο 43χρονος που κατηγορείται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε προφυλακιστέος. Την ίδια ώρα, ο 44χρονος που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις Αρχές, πέταξαν τη σορό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όπως φέρεται να είπε: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενός μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε επίσης ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τον 44χρονο πριν από το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές.