Αρνητικός πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ. Η έντονη λογομαχία του με οπαδούς στις εξέδρες κάτω από τα VIP του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» φάνηκε σε πολλούς ως σημάδι ότι έχει χάσει πλέον τον έλεγχο.

Η ένταση ήταν εμφανής αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα, με τον πρόεδρο να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τους οπαδούς που τον αποδοκίμαζαν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν εμφανίστηκαν πανό στις κερκίδες με μηνύματα όπως «Φλορεντίνο παραιτήσου» και «Φλορεντίνο είσαι ένοχος». Με εντολή της διοίκησης, η ασφάλεια κατέβασε άμεσα τα πανό, γεγονός που αύξησε την ένταση και ενίσχυσε την αίσθηση αποσύνδεσης του Πέρεθ από τον κόσμο της ομάδας.

Η πίεση στη Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, οδηγώντας τον πρόεδρο να ανακοινώσει έκτακτες εκλογές κατά την πρόσφατη πολυσυζητημένη συνέντευξη Τύπου.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα