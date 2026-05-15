Αρνητικός πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ. Η έντονη λογομαχία του με οπαδούς στις εξέδρες κάτω από τα VIP του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» φάνηκε σε πολλούς ως σημάδι ότι έχει χάσει πλέον τον έλεγχο.

Η ένταση ήταν εμφανής αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα, με τον πρόεδρο να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τους οπαδούς που τον αποδοκίμαζαν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν εμφανίστηκαν πανό στις κερκίδες με μηνύματα όπως «Φλορεντίνο παραιτήσου» και «Φλορεντίνο είσαι ένοχος». Με εντολή της διοίκησης, η ασφάλεια κατέβασε άμεσα τα πανό, γεγονός που αύξησε την ένταση και ενίσχυσε την αίσθηση αποσύνδεσης του Πέρεθ από τον κόσμο της ομάδας.

Η πίεση στη Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, οδηγώντας τον πρόεδρο να ανακοινώσει έκτακτες εκλογές κατά την πρόσφατη πολυσυζητημένη συνέντευξη Τύπου.

🚨🚨| Florentino Pérez seen arguing with fans during Real Madrid’s game against Real Oviedo. A “FLORENTINO, LEAVE NOW” banner shown by fans was later removed.pic.twitter.com/RsWwFDl5Es — CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2026