Έντονη ανησυχία επικρατεί στο χωριό Βρύση του δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα, όταν δύο λύκοι εμφανίστηκαν πολύ κοντά στον οικισμό, προκαλώντας φόβο και προβληματισμό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσίευσε το evima.gr, 65χρονος άνδρας, κινούμενος με το αυτοκίνητό του γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, αντίκρισε δύο λύκους σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το χωριό. Όπως ανέφερε, το ένα από τα άγρια ζώα κρατούσε στο στόμα του έναν σκύλο, τη στιγμή που τα φώτα του οχήματος έπεσαν επάνω τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η παρουσία άγριων θηρευτών τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή θεωρείται επικίνδυνη, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Οι κάτοικοι ζητούν αυξημένα μέτρα προστασίας και επιτήρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και ζώων, ενώ τονίζουν την ανάγκη για άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.