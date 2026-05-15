Η Ρόδος με 28 και η Κως με 11 Γαλάζιες Σημαίες διακρίθηκαν κι εφέτος στην περιοχή της Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο των βραβευμένων ακτών, που αξιολογούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τουριστικά διάσημες παραλίες όπως το Φαληράκι, Αφάντου, Βληχά, Λίνδου, Ιαλυσού και Γενναδίου, ήταν ανάμεσα στις παραλίες της Ρόδου που απέσπασαν την σπουδαία αυτή διάκριση, ενώ αντίστοιχα για το νησί της Κω βραβεύθηκαν οι παραλίες Άκρο Χελώνας, Κεφάλου, Λάμπη Ψαλίδι κ.α.

Στα Δωδεκάνησα επίσης, βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία και οι Μαρίνες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Λέρου οι οποίες πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια στο πλαίσιο του διεθνούς αυτού προγράμματος αξιολόγησης.

Οι βραβεύσεις αυτές εστιάζουν και αξιολογούν:

Τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης, την καθαρότητα θάλασσας και ακτής, την οργάνωση της ακτής, την ασφάλεια που παρέχουν στους επισκέπτες, την προστασία της φύσης, καθώς επίσης και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.