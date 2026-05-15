Αγρότες του νομού Σερρών βγήκαν ξανά στους δρόμους με τρακτέρ ζητώντας λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Όπως αναφέρει το thestival.gr, το πρωί αγρότες με τα τρακτέρ τους και τα οχήματα τους βρέθηκαν στη διασταύρωση του Λευκώνα, ενώ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να φτάσουν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Κατά το τοπικό σάιτ, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα προκειμένου να τους εμποδίσουν να φτάσουν στον Προμαχώνα.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις επιδοτήσεις και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που, όπως λένε, δεν υλοποιήθηκαν.