Οι ανανεώσεις με τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν φέτος και η ΑΕΚ θέλει να τους κρατήσει έχουν δρομολογηθεί, στην υπόθεση Πινέδα (έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο) αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα και ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν «τρέχει» για τα καλά. Τον πλέον σημαντικό ρόλο για την πρόοδο της ομάδας όμως θα παίξουν οι προσθήκες που θα γίνουν το καλοκαίρι.

Η Ενωση χρειάζεται αναβάθμιση σε κάποιες θέσεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο επόμενο στάδιο που θα τη βρει είτε στο Champions είτε στο Europa League. Να κάνει δηλαδή αυτό που δεν έκανε το 2018 κατά βάση αλλά ούτε και το 2023.

Οι ανάγκες του κιτρινόμαυρου ρόστερ είναι λίγο πολύ δεδομένες. Ξεκινώντας από την άμυνα, χρειάζεται ένα αριστερό μπακ και να αποφασιστεί τι θα γίνει με Πήλιο και Πενράις. Αν αποκτηθεί παίκτης εκεί, θα πρέπει ένας από τους δύο υπάρχοντες να αποχωρήσει, με πιθανότερο τον Σκωτσέζο που έχει και πέραση στην πατρίδα του.

Η ΑΕΚ θέλει επίσης στόπερ που θα βρίσκεται τουλάχιστον στο επίπεδο των Μουκουντί, Ρέλβας και πιο πάνω στην ιεραρχία από Γκεοργκίεφ και Βίντα. Για το δεξί άκρο της άμυνας είναι προφανές πως χρειάζεται ένας παίκτης για να συμπληρώσει τον Ρότα, εκτός κι αν στην Ενωση θεωρούν πως μπορεί να έχει αυτόν τον ρόλο ο Γκεοργκίεφ. Θα είναι ρίσκο όμως.

Από εκεί και πέρα δεδομένα ο Δικέφαλος θα αποκτήσει τον game changer χαφ που δεν πήρε τον Ιανουάριο και ίσως χρειάζεται και ένας ακόμα στα χαφ, ανάλογα με τις αποχωρήσεις. Επιθετικά η ΑΕΚ είναι καλά με τους Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι, ωστόσο πίσω από τους τρεις θα χρειαστεί ενίσχυση ειδικά αν με κάποιον τρόπο αποχωρήσουν οι Λιούμπισιτς και Ελίασον που δεν δείχνουν να κουμπώνουν με τα «θέλω» του Νίκολιτς.

Σε όλα αυτά βέβαια δεν υπολογίζουμε εξελίξεις που μπορεί να προκαλέσουν ενδεχόμενες πωλήσεις παικτών όπως για παράδειγμα είναι ο Κοϊτά που προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με σπουδαίες εμφανίσεις στην Ευρώπη και δεν αποκλείεται να φέρει προτάσεις.