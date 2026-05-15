Μια σημαντική απόφαση για μεγάλο αριθμό καταναλωτών εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 128/2026, η οποία αφορά την Εθνική Τράπεζα.

Το δικαστήριο έκρινε παράνομη και καταχρηστική την επιβολή μηνιαίας χρέωσης ύψους 0,80 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα για τους λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλός Τρεχούμενος» και απαγόρευσε οριστικά την εφαρμογή της.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ και χαρακτηρίστηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει άμεσα να διακόψει τη συγκεκριμένη χρέωση, ενώ παράλληλα πρέπει να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες.

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Η τράπεζα δεν μπορεί συνεχίσει κανονικά την χρέωση. Πρέπει να κινήσει από την αρχή διαδικασίες ενημέρωσης, διότι κρίθηκε ότι έκρινε η απόφαση παράνομη την επιβολή της μηνιαίας χρέωσης στους καταθετικούς λογαριασμούς, ακριβώς διότι παραβίαζε τις αρχές της διαφάνειας, της σαφούς ενημέρωσης, όπως υποχρεούται από την εθνική και νομική νομοθεσία και παραπλάνησε τους καταναλωτές ως προς τα δήθεν προνόμια που θα είχαν από τον λογαριασμό τους. Μάλιστα έκρινε προσωρινά εκτελεστή την απόφαση. Δηλαδή εδώ και τώρα σταματάει. Αυτές τις υποθέσεις των συλλογικών αγωγών δεν κρίνουν και δεν επιδικάζουν την αναδρομικότητα της ισχύς της απόφασης. Όμως, από τη στιγμή που κρίθηκε παράνομη μια συμπεριφορά και παρανόμως εισέπραξε η τράπεζα αυτά τα χρήματα, οφείλει να τα επιστρέψει», είπε αρχικά.

«Όσοι καταναλωτές σε αυτό το διάστημα των μηνών θέλησαν να αντέδρασαν, τους τα επέστρεψε η Εθνική. Εδώ και έξι, εφτά μήνες γίνεται αυτό. Ετησίως, είχαμε βγάλει ότι θα έχει 300-400 εκατομμύρια έσοδα από αυτή την πρακτική. Είναι και άλλες δύο τράπεζες, και περιμένουμε νεότερα», συνέχισε.