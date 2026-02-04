Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάγκη για ρευστότητα και επενδυτικά κεφάλαια είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές προκλήσεις, γι’ αυτό και η πρόσβαση σε κατάλληλη και ευνοϊκή χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους όσο και για την υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ο πράσινος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η ανάληψη εξαγωγικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προσφέρει μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα / υποταμεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων επιχειρήσεων:

Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και

Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 χρόνια λειτουργίας.

Τα δάνεια του Υποταμείου «Γενική Επιχειρηματικότητα» είναι εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ποσοστό 70%, ενώ τα δάνεια του Υποταμείου «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80%.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Μέσω του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν:

Κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού από €10.000 έως €500.000, διάρκειας από 2 έως 5 έτη ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή

Χρηματοδότηση έως €10 εκατ., διάρκειας από 5 έως και 12 έτη για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να διαθέσουν περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση, κάτι που διευκολύνει ιδιαιτέρως τις μικρές επιχειρήσεις που ίσως δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες.

Χαμηλό Κόστος Δανεισμού και Ευνοϊκοί Όροι

Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι το χαμηλό επιτόκιο, λόγω της παροχής της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία μπορεί να καλύπτει έως και το 80% της χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από επιδοτούμενο επιτόκιο έως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια της δανειακής σύμβασης, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσβαση σε κεφάλαια με μειωμένο κόστος δανεισμού.

Γιατί να Επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα;

Μέσω της συμμετοχής της στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, η Εθνική Τράπεζα στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή χρηματοδότησης. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους. Ο ρόλος του Business Banking RM (Relationship Manager) της Εθνικής Τράπεζας είναι κομβικός σε αυτή τη διαδικασία, καθώς συνεργάζεται στενά με τους επιχειρηματίες για να κατανοήσει τις ανάγκες τους και να τους καθοδηγήσει προς τη βέλτιστη λύση.

Πώς να Επωφεληθείτε

Εάν διαχειρίζεστε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και αναζητάτε χρηματοδότηση, στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε την υποστήριξη και καθοδήγηση που χρειάζεστε. Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, όπου ο εξειδικευμένος Business Banking RM θα σας βοηθήσει να καθορίσετε την καλύτερη στρατηγική για την επιχείρησή σας.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τη νέα online υπηρεσία «Σχεδιάζω τη Χρηματοδότησή μου», μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εξερευνήσετε τις χρηματοδοτικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»