Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει στο τέλος μίας ιδιαίτερα απαιτητικής και γεμάτης αγωνιστικής χρονιάς στη Super League, ωστόσο στον οργανισμό του συλλόγου έχει ήδη αρχίσει ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των Ασπρόμαυρων ξεχωρίζει εκείνη του Δημήτρη Γιαννούλη, με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Τούμπα να παραμένει απολύτως ανοιχτό. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ όλα δείχνουν πως υπάρχει κοινή επιθυμία για επανασύνδεση.

Ο ΠΑΟΚ αναζητά έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να προσφέρει άμεσα λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο διεθνής μπακ αποτελεί μία περίπτωση που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι άνθρωποι του Δικεφάλου. Η ανάγκη ενίσχυσης στη συγκεκριμένη θέση έχει καταγραφεί εδώ και καιρό.

Παρά την περσινή προσθήκη του Γκρεγκ Τέιλορ, ο Σκωτσέζος δεν κατάφερε να προσφέρει τη σταθερότητα και την αγωνιστική συνέπεια που περίμεναν στην Τούμπα. Ως αποτέλεσμα, ο Ράχμαν Μπάμπα σήκωσε και φέτος σχεδόν μόνος του το βάρος της αριστερής πλευράς. Στον ΠΑΟΚ θέλουν έναν ποδοσφαιριστή έτοιμο να μπει άμεσα στην ενδεκάδα, με εμπειρία, προσωπικότητα και υψηλού επιπέδου παραστάσεις.

Ξέρει την ομάδα

Ο Γιαννούλης θεωρείται ότι διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία. Το βασικό εμπόδιο στην υπόθεση αφορά τις απαιτήσεις της Αουγκσμπουργκ. Ο Δικέφαλος είχε κινηθεί και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για την επιστροφή του έλληνα αριστερού μπακ, ωστόσο τότε οι Γερμανοί εμφανίζονταν αμετακίνητοι, ζητώντας ένα ποσό που άγγιζε τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Παρότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα ακριβή περίπτωση, στον ΠΑΟΚ εκτιμούν ότι ένας ποδοσφαιριστής με την ποιότητα και την εμπειρία του Γιαννούλη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλωστε, δεν πρόκειται για έναν παίκτη που θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.

Ο διεθνής άσος γνωρίζει άριστα το περιβάλλον της ομάδας, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Από την πλευρά του ποδοσφαιριστή υπάρχει θετική διάθεση για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και επανένταξη στο πρότζεκτ του ΠΑΟΚ. Το κατά πόσο η μεταγραφή θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό σκέλος και τις απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας.