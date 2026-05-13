Σημαντικό θόρυβο προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, όταν αναφέρθηκε σε άρθρο της ισπανικής εφημερίδας ABC και στη δημοσιογράφο Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο.

Η συντάκτρια απάντησε δημόσια μέσα από νέο κείμενό της στην ABC με τίτλο «Είμαι αυτή η γυναίκα για την οποία μιλάει ο Φλορεντίνο», σχολιάζοντας πως αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι βρέθηκε προσωπικά στο επίκεντρο των δηλώσεών του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως τα άρθρα και η κριτική της δεν είχαν στόχο αγωνιστικά ή τεχνικά ζητήματα της ομάδας, αλλά επικεντρώνονταν σε γενικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τη συμπεριφορά και τις εξελίξεις γύρω από τον σύλλογο.

«Δείτε για παράδειγμα ένα άρθρο με στόχο εμένα και την Ρεάλ. Αυτό έχει γραφτεί από μία γυναίκα. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει κάτι από ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Πέρεθ.

🚨🗣️ Florentino Pérez: “Look at this article against me and Real Madrid…” “This has been written by a WOMAN. I don’t even know if she knows about football.” pic.twitter.com/ThdhFFjLwZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

Η δημοσιογράφος απάντησε: «Ναι, κύριε Πρόεδρε, αυτή ακριβώς είμαι. Μια γυναίκα, που τι σημασία έχει τι ξέρω για το ποδόσφαιρο; Ξέρω όμως τη ζημιά που προκαλείται έξω από το Μπερναμπέου. Γιατί εδώ δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Και τώρα είμαι εγώ αυτή που αναρωτιέται αν εσείς αυτό το ξέρετε ή όχι», ανέφερε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος στην δική της απάντηση.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση του Πέρεθ: