Η PEUGEOT,διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, τον περασμένο Απρίλιο, καταγράφοντας 1.555 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,2%. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι, σε μια συνολική αγορά που κινήθηκε πτωτικά κατά 2%.

Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η PEUGEOT εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς, με 4.468 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,4%.

Καθοριστική συμβολή στην εμπορική πορεία της PEUGEOT έχει το PEUGEOT 2008 — το πιο επιτυχημένο B-SUV της ελληνικής αγοράς την τελευταία δεκαετία.