Η ελπίδα κράτησε μόλις τρεις μέρες. Η τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα γράφτηκε τελικά με τον πιο σκληρό επίλογο, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με μια φίλη της άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Για σχεδόν τρεις μέρες, συγγενείς, φίλοι αλλά και άνθρωποι που δεν τη γνώρισαν ποτέ κρατούσαν μέσα τους μια μικρή ελπίδα πως θα τα καταφέρει. Συγκίνηση είχε προκαλέσει και η μαρτυρία ανθρώπου που βρέθηκε στο σημείο, περιγράφοντας πως κρατούσε το χέρι της τραυματισμένης κοπέλας μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Παρ’ όλ’ αυτά, η ιστορία δεν είχε το τέλος που όλοι προσδοκούσαν – η κοπέλα έχασε τη σκληρή μάχη που έδινε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο χρόνος για τις οικογένειες των δύο κοριτσιών σταμάτησε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου. Την ημέρα εκείνη, οι δύο 17χρονες, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και φορώντας ακουστικά στα αφτιά τους, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι χέρι, έχοντας αποφασίσει από κοινού να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Η μία μαθήτρια έχασε τη ζωή της ακαριαία ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλευόταν μέχρι χθες σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ.

Μέσα στην τσάντα της μιας κοπέλας βρέθηκε ένα σημείωμα γεμάτο απόγνωση και βαθιά θλίψη ενώ η αστυνομία εντόπισε στο σπίτι της δεύτερης ένα ημερολόγιο με παρόμοιο περιεχόμενο. «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. (…) πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα». Λόγια δύο παιδιών που ένιωθαν κουρασμένα και μόνα απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, συντετριμμένα από το βάρος των προσδοκιών. Ενα σιωπηλό «βοήθησέ με» που, δυστυχώς, έμεινε χωρίς απάντηση.