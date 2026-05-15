Όταν το μοντέλο έχει μεγάλη ιστορία και κουβαλάει αξιοζήλευτες πωλήσεις, τότε όσα και να γράψεις μπορεί να είναι λίγα. Για το Polo που ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα πριν από 50 σχεδόν χρόνια η εμπορική του πορεία ήταν πάντα «χτισμένη» σε γερές βάσεις, με εκδόσεις που ήταν κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των υποψήφιων αγορατών. Σήμερα, η VW δείχνει να ωριμάζει και να προσαρμόζεται σε αυτά τα νέα δεδομένα που ορίζει η ηλεκτροκίνηση και βάζει το Polo στην πρίζα, δίχως δεύτερη σκέψη. Το Polo με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αλλάζει παντελώς φιλοσοφία και φοράει ότι πιο σύγχρονο έχει στα συρτάρια της η VW σε επίπεδο τεχνολογίας και σχεδιασμού.

Διαθέτει μια μοντέρνα σχεδίαση με καθαρές γραμμές, όπως αποκαλύφθηκαν πριν λίγες ημέρες στην επίσημη παρουσίαση του.

Με μήκος 4.053 χιλιοστά, το ηλεκτρικό ID. Polo έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με το αντίστοιχο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, (το οποίο θα συνυπάρχει μαζί του στην γκάμα της VW για τα επόμενα χρόνια) ωστόσο, είναι ελαφρώς φαρδύτερο (1.816 χιλιοστά) και ψηλότερο (1.530 χιλιοστά) λόγω της μπαταρίας.

Θα φέρει σύγχρονη καμπίνα όπου θα δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών, με την κεντρική οθόνη των 13 ιντσών να έχει πλέον πολύ καλύτερη ενσωμάτωση στη συνολική αρχιτεκτονική του ταμπλό.

Το νέο ID. Polo θα προσφέρει περισσότερο χώρο για τις αποσκευές που είναι στα 441 λίτρα και 1.240 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων.

Σε επίπεδο εκδόσεων, οι αγοραστές θα μπορούν να επιλεξουν ανάμεσα από τρία επίπεδα ισχύος: 116, 135 και 211 ίππους. Οι δύο μικρότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν νέα μπαταρία χημείας LFP και χωρητικότητας 37 kWh, με στόχο τη χαμηλότερη τιμή και τη βελτιωμένη αντοχή στη συχνή χρήση φόρτισης.

Επίσης, θα υπάρχει και ισχυρότερη έκδοση, με τα 211 άλογα, χρησιμοποιεί μπαταρία 52 kWh τεχνολογίας NMC και ανεβάζει την αυτονομία έως τα 455 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται κατά τη Volkswagen σε περίπου 24 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 100 kW, χρόνος που πρακτικά τοποθετεί το μοντέλο μέσα στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς.