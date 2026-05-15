Η Φινλανδία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η υποτιθέμενη δραστηριότητα drone στους ουρανούς της πρωτεύουσας της χώρας δεν αποτελεί πλέον απειλή και ότι η κατάσταση επανέρχεται στο φυσιολογικό.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είχαν προηγουμένως κινητοποιήσει μαχητικά αεροσκάφη και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως απάντηση στην κατάσταση, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση Yle.

«Ο κίνδυνος έχει περάσει. Οι άνθρωποι μπορούν να πάνε στη δουλειά και στο σχολείο με ασφάλεια», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Μάρι Ραντάνεν σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι επανήλθε επίσης μετά από τρίωρη διακοπή, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

«Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ενισχύσει τις δικές τους δυνατότητες επιτήρησης και αντίδρασης. Καλώ όλους να ακολουθούν τα δελτία των αρχών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πετέρι Όρπο σε ανακοίνωση στο X.

Kuten viranomaiset tiedottivat, vaara Uudellamaalla on ohi. Kouluihin ja töihin on siis turvallista mennä. Kiitän kaikkia viranomaisiamme asianmukaisesta toiminnasta.https://t.co/dgAh0sp3Wd — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) May 15, 2026

Πηγή: Reuters