Η Σίφνος αναδεικνύεται σε «πρωταγωνίστρια» του νέου κύκλου επεισοδίων της δημοφιλούς ιταλικής τηλεοπτικής ταξιδιωτικής εκπομπής «K Around The World» που προβάλλει ταξιδιωτικούς προορισμούς, φυσικές ομορφιές, τοπικές κουλτούρες και γαστρονομία

Η εκπομπή μεταδίδεται από Δευτέρα έως Παρασκευή σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης στο ALMA TV, ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που εστιάζει στο ταξίδι και την γαστρονομία. Το κάθε επεισόδιο μεταδίδεται ξανά από το Travel TV channel 61, καθώς και σε πλήθος από μικρότερα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια διευρύνοντας χρονικά την προβολή του προορισμού για πολλούς μήνες σε όλη τη χώρα. Η εκπομπή έχει καλύψει δεκάδες προορισμούς σε όλο τον πλανήτη και παρακολουθείται από εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλούς τηλεθεατές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνέχεια πολύωρων γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο κυκλαδίτικο νησί της αρμονίας με πρωτοβουλία του Δήμου Σίφνου, το επεισόδιο παρουσιάζει το νησί μέσα από ένα «ταξίδι» στις φυσικές ομορφιές, την αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, την τοπική κουλτούρα και τη γαστρονομική του παράδοση.

Το επεισόδιο αναδεικνύει τα γραφικά χωριά της Σίφνου, τα παραδοσιακά σοκάκια, τις εκκλησίες, την τέχνη της αγγειοπλαστικής, την τοπική παραγωγή, τα διαχρονικά μοναστήρια και τα τοπία του νησιού, προβάλλοντας παράλληλα την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γαστρονομία, με αναφορές στις παραδοσιακές συνταγές και στη σημαντική μαγειρική κληρονομιά του νησιού, που έχει συνδεθεί διεθνώς με τον Νικόλαο Τσελεμεντέ. Μέσα από εικόνες του Αιγαίου, τοπικές εμπειρίες και στοιχεία της καθημερινής ζωής, το επεισόδιο παρουσιάζει τη Σίφνο ως έναν αυθεντικό ταξιδιωτικό προορισμό των Κυκλάδων.

«Η διεθνής προβολή της Σίφνου μέσα από μία τόσο αξιόλογη ιταλική τηλεοπτική παραγωγή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του προορισμού μας στο ιταλικό κοινό. Η Σίφνος διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό αυθεντικότητας, φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και γαστρονομικής παράδοσης, στοιχεία που αναζητούν πλέον ολοένα και περισσότερο οι σύγχρονοι ταξιδιώτες. Οι συνεργασίες αυτού του βεληνεκούς ενισχύουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του τόπου και προβάλλουν τη Σίφνο ως έναν ποιοτικό και βιώσιμο προορισμό για όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.