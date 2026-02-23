Προβληματισμό προκαλούν όσα καταγράφηκαν στο λιμάνι της Σίφνου, με φόντο τη θερινή περίοδο που πλησιάζει και την αναμενόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Αφορμή στάθηκαν περιστατικά που σημειώθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη διαδικασία επιβίβασης επιβατών και οχημάτων. Παρά τον περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις και ελλιπής συντονισμός, γεγονός που προκάλεσε ταλαιπωρία και αναστάτωση. Η εικόνα αυτή γεννά ερωτήματα για τον βαθμό ετοιμότητας του λιμανιού ενόψει καλοκαιριού, όταν οι ροές πολλαπλασιάζονται.

Παράλληλα, κατά την επιβίβαση στο πλοίο «Αικατερίνη», διατυπώθηκαν παράπονα σχετικά με την καθοδήγηση των οχημάτων στο γκαράζ. Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, υπήρξε μη ενδεδειγμένη συμπεριφορά από μέλος του πληρώματος, όταν ζήτησε τα στοιχεία του προκειμένου να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

Το λιμάνι αποτελεί βασική πύλη εισόδου και εξόδου για το νησί και η εύρυθμη λειτουργία του συνδέεται άμεσα τόσο με την ασφάλεια όσο και με την εικόνα της Σίφνου ως τουριστικού προορισμού. Ο επαγγελματισμός, ο σωστός συντονισμός και ο σεβασμός προς κατοίκους και επισκέπτες δεν είναι απλώς ζητούμενα, αλλά προϋποθέσεις.

Με δεδομένη τη σημασία του τουρισμού για τη Σίφνο, κρίνεται σκόπιμο οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εμπλεκόμενοι φορείς να εξετάσουν τα παραπάνω ζητήματα, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα βελτίωσης ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου.