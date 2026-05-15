Το Πεκίνο καλεί σήμερα να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει εντελώς το στενό του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό», στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στην κινεζική πρωτεύουσα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό αυτό, από το οποίο διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν από την πλευρά τους ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου.

«Οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, όπως ζητεί η διεθνής κοινότητα (…) και να εφαρμοστεί συνολική και διαρκής κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό», σημείωσε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο πόλεμος αυτός, που δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί», τόνισε.

Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή στην πρώτη τους συνάντηση, χθες Πέμπτη.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ παρουσιάζεται ως απάντηση σε δημοσιογραφική ερώτηση για το εάν οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στο Ιράν συγκεκριμένα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο κινέζος ομόλογός του δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε χθες, εν μέσω της συνόδου κορυφής, ότι οι δυνάμεις του επέτρεψαν τη διέλευση διαφόρων κινεζικών πλοίων.